Aircar Klein Vision è l'auto volante con motore BMW da 160 cv e 190 km/h di velocità massima omolagata per il volo e per la strada.

L’azienda slovacca Klein Vision ha completato il proprio primo volo interurbano dell’auto volante Air Car tra gli aeroporti di Nitra e Bratislava. Alla fine del viaggio di 35 minuti, l’inventore del veicolo, il professor Stefan Klein, ha ripiegato automaticamente le ali e si è messo al volante di quella che è diventata un’automobile, sulla strada verso casa.

Klein Vision lavora sull’auto volante da oltre 30 anni. Con 142 atterraggi riusciti e oltre 40 ore di voli di prova alle spalle, Klein è convinto che il suo terzo prototipo sia pronto per superare la fase progettuale.

L’AirCar biposto ha infatti raggiunto una velocità di crociera di 170 km/h, leggermente al di sotto dei 190 km/h massimi, volando a 8200 piedi e ha raggiunto i 45 gradi come parte dei suoi test di manovrabilità. C’è da dire però, che a differenza dei veicoli VTOL, l’AirCar richiede una pista per il decollo e l’atterraggio.

L’attuale prototipo di auto volante è dotato di un motore BMW da 160 CV con elica fissa e paracadute balistico. Klein ha piani ancora più grandi ed il modello di pre-produzione da 300 CV riceverà la certificazione CS-23 per aerei normali, utility, acrobatici e pendolari dai regolatori dell’aviazione europea, insieme a un permesso stradale M1 per poter mettersi al volante. Il listino non è ancora noto, ma sicuramente non sarà una passeggiata.

Anche perchè c’è da aggiungere che, per arrivare a questo traguardo, sarà necessario vincere ancora qualche sfida. L’azienda dovrà percorrere quella linea sottile che c’è tra un aereo leggero ed un’automobile, con tutto quello che occorre per garantire la sicurezza su strada.

Tuttavia, ci sono segnali che i legislatori si stiano avvicinando all’idea dell’auto volante. Negli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration ha recentemente concesso all’aereo stradale di Terrafugia, azienda di proprietà Geely, un certificato speciale nella categoria sport leggeri (S-LSA), rendendolo così legale farlo volare.

