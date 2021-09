La Retrovolution di Kawasaki parte con la nuova Z650RS 2022.

Kawasaki Z650RS 2022: parte la Retrovolution che va ad aumentare così la già popolarissima linea sport-retrò della casa motociclistica. Destinata ai motociclisti più giovani e alle prime fasi della loro carriera di centauri, si prevede che la Z650RS attirerà anche coloro che ricordano con affetto il lancio dell’iconica “figlia della Z1” la Z650-B1 nel 1977. Il delicato equilibrio tra vecchio e nuovo, retrò e attuale è stato sapientemente realizzato dal team di progettazione Kawasaki.

Kawasaki Z650RS 2022: motore

Il cuore della nuova moto è una versione aggiornata del famoso bicilindrico parallelo da 649 cm3 di Kawasaki, raffreddato a liquido, utilizzato negli attuali modelli Z650 e Ninja 650. La Z650RS è dotata di frizione assistita e antisaltellamento. Il motore ha anche costituito la base delle moto che hanno corso verso il successo nelle estenuanti gare del TT dell’Isola di Man.

La Z650RS è stata sviluppata per avere una risposta piena ai bassi e medi regimi, oltre alla caratteristica erogazione agli alti regimi, il motore ha una potenza di 68 CV ​​(50,2 kW) e sarà disponibile anche in versione 35 kW per poter essere guidata dai possessori di patente A2.

Kawasaki Z650RS 2022: telaio

Il telaio è di tipo a traliccio tubolare che fornisce leggerezza e agilità e quindi conferisce alla moto una notevole maneggevolezza. Con il corpo centrale della moto rastremato, consente ai motociclisti di raggiungere facilmente con i piedi il suolo, così a avere piena sicurezza da fermi e manovrare la moto con altrettanta facilità. L’altezza della sella sarà di 820 mm con un’opzione di sella ribassata a 800 mm come accessorio.

Concentrandosi sulle sospensioni, l’avantreno presenta forcelle convenzionali da ø41 mm, la sospensione posteriore horizontal link di alta qualità Kawasaki che agisce su un ammortizzatore regolabile nel precarico. La frenata è affidata a pinze anteriori a doppio pistoncino che agiscono su dischi da 300 mm in stile retrò, invece dei consueti dischi a margherita di Kawasaki, mentre nella parte posteriore un freno a pistoncino singolo agisce su un disco da 200 mm, il tutto assistito dall’ABS avanzato Bosch.

Kawasaki Z650RS 2022: look

Lo stile della Z650RS è completamente nuovo. Evocando una miriade di ricordi della Z650-B1, la vernice e le grafiche sono una fedele riproduzione della versione verde della già citata Z, mentre l’iconica “coda d’anatra” e i pannelli laterali fedelmente realizzati rendono omaggio alla macchina del 1977. Anche la sella e le sue cuciture rivelano una familiare e meticolosa attenzione per i dettagli da parte degli stilisti Kawasaki.

Un faro tondo a led illumina la strada mentre la strumentazione a forma di “proiettile” in stile analogico include un pannello centrale digitale per le informazioni sulla moto. L’adozione di ruote a razze in lega di colore dorato sono la “ciliegina sulla torta” sulla moto, mentre ulteriori modifiche estetiche sono possibili tramite una gamma di accessori originali Kawasaki.

Tre colori e tre stili distinti:

Metallic Spark Black

Candy Emerald Green

Metallic Moondust Gray / Ebony

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.