Kawasaki Ninja ZX-6R MY 2024: nuovo look e motore aggiornato

Se proprio qualche giorno fa avevamo parlato dell’ingresso di Kawasaki nel mondo delle e-bike a tre ruote con il modello Noslisu, ecco che arriva invece la Kawsaki Ninja ZX-6R MY 2024 con tante novità per gli appassionati di moto.

Il modello 2024 della Ninja ZX-6R è dotato di una serie di caratteristiche mai viste prima sulle tanto amate Supersport di media cilindrata. Questo nuovo modello presenta aggiornamenti sia tecnici che di stile, pronti a soddisfare anche i piloti più esigenti, sia su strada che su pista.

Ciò che cattura maggiormente l’attenzione di questa nuova moto è il suo “volto” Ninja, che presenta aero-winglet dalla linea aggressiva. È la prima volta che vengono introdotti proiettori di nuova generazione, facenti parte di un pacchetto completo di illuminazione a LED, e un nuovo parabrezza sportivo dotato di speciali aperture per ridurre il fenomeno delle turbolenze. L’intera carenatura per il 2024 utilizza strati intrecciati per creare un effetto 3D, aggiungendo un tocco di classe al design complessivo.

Nell’area della strumentazione, debutta un nuovo display TFT a colori da 4,3 pollici (11 cm), che offre connettività agli smartphone tramite l’app Rideology di Kawasaki. È possibile visualizzare informazioni utili come l’avviso luminoso di cambiata, un promemoria di service Kawasaki, un promemoria per il cambio dell’olio, l’indicatore della modalità di guida e le notifiche di messaggi e chiamate dallo smartphone. Oltre alle informazioni sull’utilizzo e sullo stato del veicolo, sono presenti anche un indicatore Bluetooth e un indicatore di guida economica.

Dal punto di vista tecnico, il motore raffreddato a liquido da 636 cm3, 4 cilindri in linea, che è già molto apprezzato, è stato aggiornato con profili degli alberi a camme rivisti per soddisfare le norme più severe sulle emissioni. I condotti di aspirazione sono stati riprogettati e i tubi dei collettori sono stati ridisegnati, il che si traduce in un miglior rendimento ai bassi e medi regimi di rotazione.

La Kawasaki Ninja ZX-6R MY 2024 presenta anche alcune caratteristiche tecniche di alto livello, come i dischi freno rotondi, la SFF-BP (Separate Function Fork-Big Piston), il KQS Kawasaki Quick Shifter, tre modalità KTRC di controllo della trazione e modalità di potenza e riding modes integrate. Inoltre, la moto sarà equipaggiata con pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV.

I rivenditori Kawasaki e i fedeli fan della famiglia Ninja accoglieranno con entusiasmo l’arrivo della nuova e completamente aggiornata Kawsaki Ninja ZX-6R MY 2024, mantenendo così viva la fiamma Ninja.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.