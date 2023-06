KTM 300 EXC Hardenduro 2024: dopo anni di successi nelle competizioni di Enduro più estreme al mondo, KTM presenta una nuova, esclusiva versione all’interno della gamma EXC 2024: la 300 Hardenduro.

La nuova moto è dotata di numerosi accessori provenienti dal catalogo KTM PowerParts, che la rendono ancora più affascinante e pronta a dominare i terreni più difficili. Nello specifico, la nuova KTM 300 EXC Hardenduro 2024 viene equipaggiata di serie con nuove grafiche dedicate, un telaio arancione, paracolpi sul manubrio “Hardenduro”, morbide manopole lock-on ODI di colore grigio, la sella Factory con cuciture a diamante.

Fanno parte dell’equipaggiamento anche il commutatore per la selezione della mappatura, il kit di protezione del telaio Factory, il set di ruote Factory, con cerchi D.I.D neri, raggi neri, mozzi e nippli anodizzati in arancione, pneumatici Metzeler 6 Days Extreme, il kit di paramani avvolgenti, la ventola del radiatore, piastre forcella fresate CNC in arancione anodizzato, il paramotore in materiale composito, il disco freno anteriore flottante con relativa protezione in materiale composito, il disco freno posteriore pieno, con relativa protezione arancione e filo di sicurezza sul pedale.

E ancora la corona Supersprox Stealth arancione, il tappo del rabbocco dell’olio in arancione anodizzato, la protezione del cilindro della frizione in arancione anodizzato ed infine la cinghia anteriore e posteriore per sollevare la moto.

La nuovissima 300 EXC Hardenduro 2024 sarà presto disponibile al prezzo di 13.360 euro (IVA inclusa, f.c.).

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.