Tutti i prezzi in gamma in Italia delle moto della Casa di Mattighofen

La casa austriaca annuncia il nuovo Listino Prezzi KTM 2022 in cui trovate i prezzi dei modelli svelati recentemente: 1290 SUPER DUKE R e R EVO, 1290 SUPER DUKE GT e 390 ADVENTURE.

Listino Prezzi KTM 2022

I modelli stradali sono suddivisi nelle famiglie Travel, Sports Tourer, Supermoto, Naked e Supersport e rappresentano un punto di riferimento per quei piloti che in una moto cercano prestazioni, tecnologia e design. Per le moto da fuoristrada vi rimandiamo al Listino Prezzi KTM EXC 2022.

Naked

KTM 125 DUKE: € 5.450

KTM 390 DUKE: € 6.450

KTM 890 DUKE: € 11.150

KTM 890 DUKE R: € 12.490

KTM 1290 SUPER DUKE R: € 19.590

KTM 1290 SUPER DUKE R EVO: € 21.450

Sports Tourer

KTM 1290 SUPER DUKE GT: € 20.690

Supersport

KTM RC 125: € 6.100

KTM RC 390: € 7.100

Travel

KTM 390 ADVENTURE: € 7.350

KTM 690 ENDURO R: € 11.850

KTM 890 ADVENTURE: € 14.050

KTM 890 ADVENTURE L: € 14.050

KTM 890 ADVENTURE R: € 15.290

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S: € 19.750

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R: € 20.650

Supermoto

KTM 450 SMR*: € 11.155

KTM 690 SMC R: € 11.850

(*)Modello non immatricolabile

