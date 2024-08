Il settore delle due ruote motorizzate registra una ripresa. Dopo una lieve contrazione a giugno, il Mercato Moto Luglio 2024 si conclude con 41.740 nuove immatricolazioni, segnando un significativo aumento dell’8,46% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Vediamo l’andamento del mese dai dati pubblicati da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Le moto hanno registrato un’ottima crescita pari al +12,3%, introducendo sul mercato 16.945 veicoli. Anche il segmento degli scooter mostra una crescita con un aumento del +6,11% che corrisponde a 22.286 unità immatricolate. I ciclomotori, dopo quattro mesi di calo, mostrano una leggera inversione di tendenza, crescendo del +4,89% con 2.509 unità vendute.

Anche il trend per il 2024 è positivo: grazie ai buoni risultati mensili, il totale annuo supera la soglia delle 250 mila unità (254.865), segnando una crescita del +6% rispetto al 2023. La domanda di moto continua a essere forte, con un aumento dell’8,41% e 113.359 unità immatricolate. Gli scooter registrano 129.746 unità vendute, con un incremento del 5,08%. Nonostante i risultati positivi di luglio, il mercato dei ciclomotori rimane negativo, con un calo del -5,15% e 11.760 unità vendute.

Per quanto riguarda l’elettrico, dopo tre mesi di calo a doppia cifra, si registra un rallentamento della diminuzione. Il mese di luglio chiude con un calo del -5,58% e 1.320 unità immatricolate. Per la prima volta nell’anno, i ciclomotori elettrici mostrano una crescita dello +0,98% con 620 mezzi venduti. Tuttavia, la situazione per gli scooter elettrici rimane difficile, che registrano un calo del -13,61% con 635 unità immatricolate. I primi sette mesi dell’anno si chiudono con una flessione del -22,74%, pari a 6.677 unità vendute.