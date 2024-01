La nuovissima Moto Guzzi Stelvio 2024, on-off devota ai lunghi viaggi e all’avventura, è prenotabile online.

La nuova Moto Guzzi Stelvio arriva sul mercato con un prebooking dedicato già attivo online. Per prenotare uno dei primissimi esemplari della nuova endurona di Mandello del Lario, è sufficiente quindi collegarsi alla pagina web dedicata e scegliere un concessionario della rete Moto Guzzi presso il quale sarà fissato un appuntamento.

Tuttavia, a tutti coloro che decidono di prenotarsi online per l’acquisto sono inoltre riservati esclusivi vantaggi in supervalutazione dell’usato Moto Guzzi, oppure validi per l’acquisto di accessori e merchandising. La nuova Moto Guzzi Stelvio è proposta al prezzo di 16.499 Euro f.c., mentre la versione dotata dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida PFF Rider Assistance Solution è in vendita a 17.299 Euro, f.c.

Moto Guzzi Stelvio 2024: on-off pronta all’avventura

Stelvio è la on-off di Moto Guzzi pensata per i viaggi avventurosi, unica della sua classe con la trasmissione ad albero cardanico e con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente, studiato per deviare i flussi evitando vortici di aria posteriori, coadiuvato dalla presenza dei due deflettori laterali.

Stelvio è spinta dal nuovo motore “compact block”, appena introdotto su V100 Mandello, ulteriormente affinato. Si tratta tuttavia di un motore compatto e leggero, che permette di avere una ciclistica agile e dal piglio sportivo. Si tratta di un bicilindrico a V trasversale di 90° con raffreddamento a liquido e distribuzione a doppio albero a camme in testa con bilancieri a dito e 4 valvole per cilindro.

Il cambio a sei marce è stato rivisto per renderlo ancora più fluido e morbido negli innesti. Il motore eroga una potenza massima è di 115 CV a 8.700 giri/min mentre la coppia massima di 105 Nm a 6.750 giri/min, con l’82% disponibile già da 3.500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9.500 giri/min. La ciclistica prevede un telaio in tubi d’acciaio ad alta resistenza, abbinato a cerchi a raggi tubeless rispettivamente di 19” anteriore e 17” posteriore e sospensioni a corsa lunga, scelte che rendono la guida confortevole nei viaggi e divertente nel fuoristrada leggero e nella guida spigliata su asfalto.

Stelvio è la prima Moto Guzzi disponibile con PFF Rider Assistance Solution. L’innovativa piattaforma di assistenza alla guida, che garantisce funzioni che svolgono un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, è basata sulla tecnologia radar sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica, con sede a Boston, fondata nel 2015 dal Gruppo Piaggio.

La dotazione elettronica di primo ordine è completata dall’acceleratore elettronico Ride by Wire, dalla piattaforma a sei assi che gestisce al meglio i controlli elettronici per la sicurezza (come l’ABS Cornering) e il divertimento. I Riding Mode disponibili sono cinque: Turismo, Pioggia, Strada, Sport e Off-Road che gestiscono gli interventi di freno motore, ABS, traction control e mappe motore. Nella modalità Off-Road è possibile escludere sia l’ABS sia in traction control. Grande l’offerta di accessori per renderla ideale alle proprie esigenze.

Copyright Image: Sinergon LTD