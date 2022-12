Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition: la custom sportiva di Moto Guzzi che ha introdotto il genere bobber di media cilindrata. È una moto dalla grande e autentica personalità e dallo stile essenziale, caratterizzato dal look quasi completamente total black di ogni componente e dai grossi pneumatici oversize che garantiscono un’ampia impronta a terra, proprio come quelli montati sulle motociclette che nel secondo dopoguerra negli States si sfidavano su veloci piste in terra battuta, dando vita al fenomeno bobber.

Ed è proprio a questa autentica eredità sportiva che caratterizza V9 Bobber Special Edition, la nuova serie speciale di Moto Guzzi dal look notturno che si distingue per l’equipaggiamento da vera fuoriserie. La nuova Moto Guzzi V9 Bobber Special Edition vanta innanzitutto una speciale colorazione Workshop twin-tone nera e grigia che impreziosisce il serbatoio a goccia in metallo (dotato di tappo in alluminio ricavato dal pieno) e si estende anche ai fianchetti in alluminio. Gli specchietti bar-end fissati alle estremità del manubrio, assieme ai soffietti della forcella e al parafango anteriore corto completano la dotazione.

Questi elementi amplificano la sensazione di qualità percepita, già elevata sui modelli V9: curatissime sono le finiture delle saldature del telaio e la qualità della verniciatura dello stesso, così come sono certosini i dettagli che caratterizzano il bicilindrico trasversale a V di 90°, non solo nelle fusioni, ma anche nella sua tinta nero opaco che esalta i marchi Moto Guzzi fresati sui coperchi delle teste in alluminio.

L’inconfondibile sound del twin 850 Moto Guzzi è evidenziato dagli scarichi slip-on omologati verniciati in nero opaco e con fondello in alluminio e caratterizzati, nella parte terminale, da una slanciata sagomatura obliqua.

Raffinatezza e sportività si fondono in questa versione speciale di V9 Bobber, caratterizzata come sempre da una posizione di guida d’impronta sportiva, attiva e decontratta e mai sacrificata grazie allo spazio a bordo ideale anche per i motociclisti di statura più elevata. Qualità che, assieme al peso complessivo contenuto in soli 210 kg in ordine di marcia e all’altezza della sella da terra di soli 785 mm, evidenziano bene il livello elevato di comfort, controllo e piacere di guida di una moto veramente unica e inconfondibile.

—–

