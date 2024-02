Nel 2024, Moto Guzzi V85 evolve in una famiglia di motociclette che promette di soddisfare le aspettative di ogni appassionato di viaggi su due ruote. Con tre versioni distinte – la Strada per l’uso quotidiano, la TT per gli avventurieri del turismo e la TT Travel per i viaggiatori più esigenti – Moto Guzzi continua a combinare stile, innovazione e comfort.

La Moto Guzzi V85 si rinnova nel 2024 ed evolve in una gamma versatile pensata per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di viaggio. Tre diverse declinazioni della V85, ciascuna progettata con caratteristiche uniche per rispondere a specifici desideri di guida.

La V85 Strada si rivolge a chi utilizza la moto quotidianamente. Questa versione si caratterizza per le sue ruote in lega e pneumatici stradali, un parafango anteriore più basso e tre modalità di guida (Strada, Pioggia, Sport) che permettono di gestire ABS, Traction Control e mappe motore, garantendo sicurezza e piacere di guida in ogni condizione.

La V85 TT è l’emblema del turismo su due ruote, con ruote a raggi tubeless e ben quattro Riding Mode (Strada, Sport, Pioggia e Off-Road). Questi, assieme ai controlli elettronici avanzati come il Cornering ABS supportato da una piattaforma inerziale a sei assi, elevano l’esperienza di guida. Aggiungendo comfort e sicurezza, la TT include anche protezioni motore, maniglioni passeggero in alluminio, paramani e un sistema di regolazione idraulica per il precarico della molla dell’ammortizzatore.

La V85 TT Travel rappresenta il top di gamma, pensata per i viaggiatori più esigenti. Questa versione si distingue per i suoi accessori di lusso come valigie rigide, la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, manopole e sella riscaldabili, e un parabrezza maggiormente protettivo. Con cinque Riding Mode, tra cui un Custom personalizzabile, la TT Travel offre una guida su misura per ogni avventura.

I prezzi di listino, IVA inclusa, partono da 12.499 euro per la Moto Guzzi V85 Strada, 13.499 euro per la V85 TT fino a 14.999 euro per il modello V85 TT Travel.

