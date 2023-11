Moto Guzzi V85 2024: tre nuove versioni ad EICMA

La gamma delle Moto Guzzi V85 si espande con nuove varianti come abbiamo potuto vedere ad EICMA La celebre maxi enduro di Mandello del Lario introduce tre nuovi modelli, ciascuno progettato per soddisfare esigenze specifiche.

La diversificazione dei modelli risponde in modo mirato alle diverse esigenze degli appassionati, dalla semplicità della V85 Strada, ideale per chi cerca un approccio più diretto e meno ingombrante, alla V85 TT, che continua a incarnare l’essenza della classica enduro con un’equilibrata capacità off-road fino alla V85 TT Travel dalla vocazione più turistica.

La V85 Strada, versione d’ingresso, si distingue per essere più snella e diretta, con ruote in lega e una dotazione essenziale. La V85 TT mantiene il profilo classico del modello, dotata di pneumatici leggermente tassellati e adatta per percorsi off-road. Per i viaggiatori a lungo raggio, la V85 TT Travel offre una dotazione più completa, con un parabrezza più grande, deflettori e borse laterali.

Le tre versioni condividono una nuova piattaforma tecnologica che include un motore rinnovato. Questo motore, pur mantenendo il sistema di raffreddamento ad aria, introduce la fasatura variabile. Questa innovazione non solo garantisce la conformità alla normativa Euro5+, ma migliora anche le prestazioni, aumentando coppia e potenza fino a 80 CV e 83 Nm. L’aggiornamento tecnico comprende anche un monoammortizzatore con regolazione remota, per una migliore adattabilità alle diverse condizioni di carico.

Sul fronte elettronico, le moto sono state potenziate con una piattaforma inerziale avanzata che gestisce l’ABS e la funzione cornering. Ulteriori migliorie per chi viaggia includono un plexiglas regolabile su cinque posizioni e un cruscotto aggiornato con un display da 5 pollici, offrendo così un’esperienza di guida ancora più ricca e confortevole.

