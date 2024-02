Le moto più vendute in Italia nel 2024: i dati di Gennaio

Classifiche di moto, scooter e cinquantini più venduti in Italia nel 2024: i dati di Gennaio comprensivi dei mezzi elettrici.

Il mercato delle due ruote di gennaio 2024 ha fatto segnare un piccolo rallentamento. Il primo mese dell’anno infatti ha registrato 21.080 unità vendute che equivale ad una flessione del -1,12% su gennaio 2023. Minime le differenze tra i segmenti del targato, con le moto che immatricolano 9.370 veicoli e calano del -1,2%, mentre gli scooter con 10.699 unità segnano un -0,23%. Più marcato il calo dei ciclomotori che con 1.011 veicoli venduti registrano un calo del -9%.

Male il mercato elettrico

Il mercato dell’elettrico è in forte calo sia per le moto sia per gli scooter. I ritardi nella riattivazione della piattaforma per la prenotazione degli incentivi, ripartita solo lo scorso 23 gennaio, ha fatto registrare numeri preoccupanti. Gennaio ha infatti chiuso con sole 356 unità vendute, pari a un calo del -58,99% rispetto gennaio 2023. La peggiore performance è quella degli scooter, che registrano una perdita di -65,46% e 201 veicoli targati.

Ora vediamo le classifiche dei mezzi più venduti divisi per moto, scooter e ciclomotori (cinquantini).

Classifica Top 30 Moto Gennaio 2024

N Marca Modello Segmento GEN 24 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 343 2 BMW R 1300 GS Enduro 281 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 264 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 224 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 180 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 172 7 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 147 8 YAMAHA TENERE 700 Enduro 147 9 VOGE VALICO 525DSX Enduro 142 10 YAMAHA MT-07 Naked 130 11 MOTO GUZZI V7 Naked 118 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 110 13 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 107 14 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 104 15 VOGE BRIVIDO 125R Naked 101 16 KTM 300 EXC Enduro 97 17 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 96 18 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 94 19 KAWASAKI Z 900 Naked 92 20 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 89 21 KEEWAY RKF 125 Naked 86 22 HONDA CB 500 X Turismo 85 23 HONDA CB 750 HORNET Naked 83 24 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 82 25 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 77 26 HONDA NC 750 X Enduro 75 27 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 74 28 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 70 29 BETA RR 4T 125 ENDURO Enduro 70 30 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 70

Classifica Top 30 Scooter Gennaio 2024

N Marca Modello Segmento GEN 24 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.687 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.029 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 911 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 622 5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 454 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 387 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 355 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 322 9 SYM SYMPHONY 125 Scooter 241 10 HONDA FORZA 350 Scooter 230 11 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 219 12 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 219 13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 206 14 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 193 15 YAMAHA TMAX Scooter 181 16 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 177 17 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 172 18 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 168 19 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 125 20 HONDA FORZA 750 Scooter 106 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 95 22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 93 23 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 85 24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 84 25 SYM JOYRIDE 300 Scooter 75 26 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 72 27 PEUGEOT TWEET 200 Scooter 62 28 KYMCO X-TOWN 300 CITY Scooter 59 29 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 58 30 PEUGEOT TWEET FL 125 Scooter 57

Classifica Top 30 Cinquantini Gennaio 2024

N Marca Modello Segmento GEN 24 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 262 2 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 117 3 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 93 4 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 66 5 SYM SYMPHONY 50 Scooter 42 6 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 29 7 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 27 8 PEUGEOT TWEET FL 50 Scooter 25 9 APRILIA SXR 50 Scooter 24 10 VENT 50 Plurimarcia 24 11 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 22 12 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 19 13 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 17 14 YAMAHA NEO’S EV Scooter 12 15 MOTRON BREEZY 50 4T Scooter 11 16 SYM CROX Scooter 10 17 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 10 18 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 9 19 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 9 20 KYMCO AGILITY 50 Scooter 8 21 CAKE MAKKA Scooter 7 22 FIVE W2 Scooter 7 23 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 7 24 YADEA T9L PLUS Scooter 7 25 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 6 26 NIU N – SERIE Scooter 6 27 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 6 28 VMOTO SOCO CUX Scooter 6 29 ASKOLL ES1 Scooter 5 30 HORWIN EK1 Scooter 5

