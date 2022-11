Eicma 2022 Moto Morini: la family Seiemmezzo e la gamma X-Cape on view alla fiera più attesa del settore. Moto Morini torna ad Eicma anche quest’anno, dall’8 al 13 novembre, con i suoi prodotti più iconici. Saranno infatti on-view la X-Cape 650 cc, successo di mercato dell’anno, anche nella variante Gold Wheels Edition, e la neoarrivata Seiemmezzo, in commercio da settembre.

Versatilità, avventura e passione per le due ruote, quindi, saranno il filo conduttore dello stand Moto Morini. L’esposizione di quest’anno, infatti, aperta al pubblico dal 10 al 13 novembre, ha scelto di mettere al centro, con il suo “Eicma Effect”, le persone – uomini e donne, appassionati e curiosi del mondo motociclistico.

Moto Morini ha da sempre fatto suoi questi valori, soprattutto negli ultimi due anni, attraverso diverse iniziative come l’X-Cape Camp, i corsi di guida in offroad del pilota Luca Marcotulli – che sarà presente allo stand Moto Morini sabato 12 novembre – o le collaborazioni con gli eventi HAT Series, con cui Moto Morini ha contribuito a sostenere e a valorizzare la community di rider.

Sarà dunque presente l’inconfondibile gamma X-Cape 650 cc, in tutte le colorazioni e varianti, rossa Red Passion, grigia Smoky Anthracite e bianca Carrara White, con i cerchi tubeless a raggi o in lega, e soprattutto nella evoluzione più recente, la X-Cape Gold Wheels Edition, una soluzione distintiva, unica, audace, per chi cerca il dettaglio esclusivo e originale.

Non mancherà naturalmente la Seiemmezzo STR e SCR lanciata ufficialmente ad agosto di quest’anno e sul mercato da settembre. La famiglia di naked Moto Morini è proposta in due modelli simili ma ben distinti caratterialmente, pensati per i motociclisti più puri, che desiderano un mezzo divertente e fidato, nei trasferimenti quotidiani e nelle gite su due ruote: ottima tenuta di strada, design sportivo per la STR e linea classica per la SCR.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.