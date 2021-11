La nuova Seiemmezzo è stata presentata in due versioni: STR e SCR.

Moto Morini Seiemmezzo 2022 è una moto versatile, divertente e al contempo poliedrica, compagna fidata di trasferimenti quotidiani e di gite fuori porta, sa distinguersi per la semplicità di guida e per il rigore ciclistico tipico delle moto a marchio Morini.

Moto Morini Seiemmezzo 2022 è l’ideale per chi ama la moto naked per eccellenza e che può trovare nella versione STR la propria compagna di giochi preferita e per chi, invece, ammicca al mondo più fashion e modaiolo, non potrà non rimanere affascinato dalle linee uniche e dalla personalità della versione SCR.

Moto Morini Seiemmezzo 2022: caratteristiche

ll telaio è una robusta struttura in acciaio ed il forcellone è in alluminio. I cerchi – di 18’’ all’anteriore e 17’’ al posteriore – sono tubeless, anche nella versione a raggi per la variante SCR, si trasformano in cerchi in lega per la versione STR. La ruota anteriore da 18’’ e la forcella regolabile, da ben 43 mm di diametro, garantiscono una tenuta di strada sorprendente, rendendola adatta sia alle asperità cittadine sia ai passi di montagna e consentono di affrontare percorsi accidentati con maggiore sicurezza.

La sella ben proporzionata e comoda anche per il passeggero, posizionata a soli 810 mm da terra, unitamente al design del serbatoio offrono un’ergonomia perfetta per piloti di tutte le stature. Particolarmente apprezzabile la posizione del manubrio, largo e non troppo vicino al busto del pilota.

Lo schermo TFT a colori da 5’’, completamente gestibile senza togliere le mani dal manubrio dà accesso ad una panoramica completa e chiara con tutte le informazioni sempre disponibili ad un primo sguardo garantendo un’ottima leggibilità, anche in condizioni di luce sfavorevole. Il blocchetto sul lato sinistro del manubrio può essere usato per navigare nei menu del display.

Il sistema di comunicazione bluetooth integrato consente di gestire simultaneamente un telefono e due dispositivi auricolari, così da poter rispondere alle telefonate in ingresso o effettuarne di nuove, nonché navigare tra i propri brani musicali preferiti. Il tutto senza

distogliere lo sguardo dalla strada, con comandi al manubrio davvero semplici ed intuitivi, retro illuminati da una discreta luce bianca e che li

rende di facile utilizzo anche nella guida notturna.

L’impianto frenante può contare su un equipaggiamento firmato Brembo. Il comparto sospensioni Kayaba è totalmente regolabile. Fondamentali per godersi ogni tipo di percorso gli pneumatici Pirelli MT60RS. Completano la dotazione di serie i fari full led che identificano la Seiemmezzo come un prodotto di classe decisamente superiore.

La cura e la ricerca si notano anche in piccoli dettagli, come le manopole personalizzate ed il tappo carburante dal design ricercato. Non mancano accessori fondamentali come le maniglie per il passeggero, ergonomiche e funzionali, l’utile cupolino, che aumenta il comfort e la protezione nelle lunghe tratte autostradali.

A proteggere le parti più delicate in caso di cadute accidentali, non mancano le protezioni tubolari. La moto viene commercializzata in versione standard o limitata a 35 kW (per i possessori di patente A2), erogati da un motore di grande affidabilità, facile e divertente perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di una compagna fedele ed instancabile.

