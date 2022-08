In moto sul sentiero con le borse laterali: ce la farà?

Questo video è la storia di un viaggio su sentieri di montagna con moto non certo agili, ma soprattutto con borse laterali che aumentano l’ingombro.

E come prevedibile, arriva il momento in cui i nostri amici in moto incontrano un masso che quasi blocca la strada. Il motociclista con il caso rosso si avvicina molto lentamente e con cautela. Lo vediamo nel video avvicinarsi sempre di più al tratto più stretto.

Ma ecco il bauletto laterale che tocca la roccia. Cosa accadrà? Ovviamente succede l’inevitabile, con il motociclista sbilanciato che finisce nel burrone. Niente da fare per la moto che cade verso il fondo della valle, e non vogliamo neanche immaginare come abbiano fatto a recuperarla, sempre che ci siano riusciti.

Da quello che sappiamo, il motociclista non ha subito grossi traumi, con qualche escoriazione dovuta al primo ruzzolone.

