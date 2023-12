MV Agusta Superveloce Arsham, l’edizione più artistica al Miami Art Basel

MV Agusta Superveloce Arsham è un’edizione esclusiva in sole sei unità della moto italiana, presentata negli scorsi giorni al Miami Art Basel come frutto della collaborazione tra la casa italiana e l’artista internazionale Daniel Arsham.

Arsham, di casa a Miami dove è cresciuto, è appassionato di arte ma anche di motori e nel corso della sua carriera ha esposto le sue opere in tutto il mondo, compresa la Galerie Perrotin di Parigi. Inoltre, ha fondato la casa cinematografica Films of the Future ed è noto per la serie autobiografica di tre film Hourglass realizzati insieme ad adidas.

MV Agusta Superveloce Arsham sviluppata con l’erosione

Daniel Arsham ha usato la tecnica di erosione, ciò che l’ha reso famoso e apprezzato come artista, per rendere la MV Agusta Superveloce una vera e propria opera d’arte. La tecnica rende la moto una scultura in movimento, ed è considerata all’avanguardia perché riflette il concetto del trascorrere del tempo su opere scultoree, dando vita a una connessione tra presente, futuro e passato.

Arsham ha scelto la Superveloce per via della sua passione per auto e moto, e per il design che qui segna “il passare delle epoche“. L’artista ha arricchito l’opera con erosioni in cristallo e con una palette di colori che richiama il suo stile distintivo.

In sei esemplari, la superbike italiana diventa così un vero e proprio pezzo da collezione, voluto del resto dallo stesso Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor, che si dice profondo ammiratore dell’artista americano, nonché della stessa Motorcycle Art.

Copyright Image: Sinergon LTD