Si riaccende la passione per la Parigi-Dakar e della mitica Cagiva Elefant 750

MV Agusta ha lanciato il Lucky Explorer Project, un’iniziativa dai molteplici risvolti indirizzata agli appassionati di rally e off-road. Tuttavia,

l’obiettivo del progetto è diffondere la storia e la cultura della Casa di Schiranna, legata a doppio filo alla leggenda dei grandi rally raid africani.

Lucky Explorer Project

Il progetto, ambizioso, è infatti animato dallo stesso spirito di avventura e di libertà di allora sarà raccontato sulle pagine del sito www.luckyexplorerproject.com e attraverso il canale instagram @luckyexplorer.official. Tra pochi giorni, inoltre, verranno presentati in anteprima di due nuovi modelli adventure con Lucky Explorer, disponibili per il pre-booking online dal 23 novembre.

Gli appassionati potranno tornare quindi a segnare le leggendarie imprese sulla sabbia africana. Sul blog all’interno del sito leggerete di storie riguardanti piloti, personaggi, pillole e aneddoti, factory tour storico, pubblicità d’epoca, video, memorabilia, nuovi contenuti ed eventi. Tuttavia, lo scopo è quello di riunire attorno ai temi del progetto una community di appassionati, invitandoli a partecipare in prima persona.

Ambassadors Lucky Explorer

Per alimentare la community di appassionati è stata creata una sezione del sito dedicata agli ambassadors. Gli ambassadors avranno accesso a contenuti speciali e preview esclusive, potranno invitare i loro amici a partecipare alla community e riceveranno regolarmente tutti gli aggiornamenti sui prodotti oltre ad avere la facoltà di iniziare thread di conversazione sul forum Lucky Explorer.

MV Agusta ad EICMA 2021

Al Salone Internazionale delle due ruote, programma dal 25 al 28 Novembre alla Fiera di Milano, saranno ufficialmente presentate presso lo stand M48 – padiglione 22 i nuovi modelli adventure, e svelate altre importanti novità riguardo al progetto Lucky Explorer.

