MV Agusta ComplexCon 2021: The Garage, la nuova iconica installazione

MV Agusta e Crosby Studios insieme con una installazione unica a Complexcon 2021.

MV Agusta ComplexCon 2021: la casa motociclistica collabora con Crosby Studios, il celebre studio di architettura e design, in occasione del festival della pop e street culture, il primo e più importante al mondo, che si terrà dal 6 al 7 novembre a Long Beach, in California. Insieme ad Harry Nuriev, fondatore e designer principale di Crosby Studios, MV Agusta presenterà The Garage, una nuova installazione realizzata con mezzi da collezione e classici oggetti da officina.

Con The Garage, Nuriev continua la sua ricerca personale attorno agli spazi transitori, spesso trascurati, che il designer considera come una metafora del “viaggiare attraverso diversi strati di realtà, spazio e coscienza”, un tema ricorrente del suo lavoro, nel quale spesso unisce il reale al virtuale e alla realtà aumentata.

Per ComplexCon, Nuriev, insieme ad MV Agusta, ha lavorato alla declinazione del suo iconico motivo “a scacchiera” applicato ad una MV Agusta F3 e ad una e-bike AMO del marchio, oltre che ad una scala, una tanica di benzina, agli scaffali e ad altri elementi dell’ambiente “garage”.

Harry Nuriev, fondatore di Crosby Studios, ha dichiarato: “Per me, il garage è il simbolo dell’officina — un luogo dove nascono nuove idee, e che permette ai creatori di fuggire dalla realtà. Un garage mi riporta in mente molti ricordi d’infanzia, di quando usavo quello di famiglia come atelier. Pongo sempre a me stesso delle sfide importanti che mi consentano di esplorare nuove vie per esprimere il mio design – questa volta attraverso le due ruote. Sono affascinato dalle linee snelle, morbide e sexy delle motociclette, e sono entusiasta di lavorare con MV Agusta su questo nuovo materiale.”

Timur Sardarov, CEO, MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: “Il lavoro di Harry Nuriev ha portato il design in una nuova dimensione, quella dell’arte e delle emozioni. Siamo felici di partecipare all’edizione di quest’anno come protagonisti della geniale installazione di Nuriev.”

