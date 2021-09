Arriva il monoscocca in fibra di carbonio della casa cuneese.

Officine Mattio OM1 S è il nuovo telaio monoscocca in fibra di carbonio 100% Made in Cuneo. Dedicato a un target giovane, al ciclista appassionato che ama i prodotti curati e raffinati così come al purista, che vuole un mezzo affidabile ed aggressivo nelle linee, OM1 S è il primo monoscocca della casa cuneese.

Officine Mattio, infatti, fino ad oggi ha presentato modelli in fibra di carbonio realizzati interamente in Italia con la tecnologia della doppia fasciatura, oppure pregevoli soluzioni sartoriali in acciaio, acciaio inox e alluminio.

Officine Mattio OM1 S: caratteristiche

Particolarità di questa nuova proposta è la fabbricazione: il telaio dell’OM1 S è sempre prodotto in casa Officine Mattio OM e la scritta “Made in Cuneo”, riportata anche graficamente, diventa l’elemento distintivo della filosofia produttiva della casa.

Potenza, stabilità e affidabilità sono le parole chiave della nuova Officine Mattio OM1 S. Si parte dal manubrio integrato, in fibra di carbonio, disegnato e realizzato per Officine Mattio con l’intento di rendere la bici un insieme omogeneo sin dal front-end. Aerodinamico nella forma, presenta un singolare collarino di raccordo del piantone con il tubo sterzo, che rende slanciata ed uniforme l’integrazione dell’insieme manubrio-sterzo-forcella.

La geometria del telaio è decisamente aggressiva, con un carro posteriore raccolto. L’assenza del ponticello freno, raccordo classico tra i foderi verticali e segno distintivo dei telai Officine Mattio fino ad oggi, è un ulteriore elemento di novità estetica. I foderi bassi sono leggermente arcuati all’altezza del forcellino, la serie sterzo oversize poggia direttamente sulla forcella, i cavi sono totalmente integrati, indipendentemente dal gruppo scelto.

Classica, invece, la scelta del collarino reggisella, che mantiene l’allure di eleganza senza tempo tipica di tutte le Officine Mattio. Una delle peculiarità che hanno reso celebre il brand piemontese nel mondo è sicuramente la possibilità di customizzare i suoi modelli. La OM1 S è un prodotto monoscocca e come tale è offerto nelle taglie XS-S-M-L-XL tuttavia, l’azienda dà l’opportunità unica di configurarne

l’estetica scegliendo tra infinite combinazioni di colore e personalizzazioni grafiche.

Per chi volesse acquistare la bici completa, Officine Mattio propone al momento otto diversi set-up che vanno dai nuovi gruppi Shimano Dura Ace Di2 e Ultegra fino allo SRAM Force AXS. Il manubrio e la forcella sono Officine Mattio. Le gomme sono Pirelli P Zero e la sella è Selle Italia.

Officine Mattio OM1 S: prezzi

Prezzo bici completa, a partire da: € 5.990 (IVA esclusa). Prezzo solo kit telaio (telaio, forcella, serie sterzo, manubrio integrato OM, reggisella OM, perni passanti OM): € 4.250 (IVA esclusa).

