UILA è la micro auto elettrica per pendolari, stampata in 3D

UILA di nFrontier è una micro auto elettrica, ma anche una bici elettrica a quattro ruote, sviluppata grazie ad una stampante 3D industriale Stratasys F770. Pare proprio che andrà in produzione utilizzando tecnologie di produzione additiva ad alto volume come le macchine SAF (a base di polveri) e P3 (a base di fotopolimeri), che dovrebbero ridurre i costi di produzione rispetto alle tecniche tradizionali e consentire una certa personalizzazione in base alle preferenze del cliente attraverso un configuratore.

Attualmente si trova nella fase sviluppo, ma c’è già un prototipo pienamente funzionante. Questa quattro ruote è costruita attorno a un telaio tubolare in alluminio con un guscio esterno composto da parti in polimeri stampati in 3D. Anche i sedili e il volante sono stampati in 3D.

La microcar misura 2,3 m di lunghezza, è larga appena 0,9 m e alta 1,7 m, con un peso di appena 70 kg, che dovrebbe offrire un ingombro ridotto nel traffico, renderla facile da parcheggiare nei centri urbani più affollati e contribuire a una buona manovrabilità. A quanto pare, può tecnicamente essere guidata senza patente in Europa e potrebbe utilizzare anche le piste ciclabili. Secondo nFrontier la UILA può ospitare comodamente due persone, con il passeggero dietro al conducente.

Dal punto di vista tecnico, la trasmissione elettrica prevede motori a mozzo nella parte posteriore e una dinamo azionata dai pedali per alimentare la batteria da 1.200 Wh, che dovrebbe garantire un’autonomia per carica compresa tra 60 e 70 km.

La velocità massima dichiarata è di 25 km/h, con la sicurezza garantita da freni a disco idraulici montati su ciascuna delle quattro ruote da 20 pollici.

C’è spazio anche per la fantascienza. nFrontier ha previsto una modalità di parcheggio autonomo, in cui l’utente potrà chiamare il veicolo attraverso l’app e questo navigherà da solo fino al punto d’incontro, e anche una funzione che consente alla UILA di seguire il conducente senza che nessuno sia seduto al volante.

Il prezzo stimato è significativamente inferiore a 10.000 euro.

