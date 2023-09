Breguet Classique Répétition Minutes: la ripetizione minuti si annovera tra quei piccoli capolavori meccanici che sono le grandi complicazioni. Al movimento si aggiunge infatti un meccanismo di suoneria, composto da martelletti che colpiscono una molla sonora.

Per la sua realizzazione, ci si avvale di diversi materiali che devono essere dotati di qualità acustiche eccellenti e di un insieme di componenti che devono essere decisamente minuti per poter entrare in una cassa di dimensioni limitate. Un tale savoir-faire richiede meticolosità, molti anni di esperienza e una destrezza senza pari oltre a un fattore legato al tempo: per realizzare una ripetizione minuti, è infatti necessario oltre un mese di lavoro. Breguet tramanda quest’arte da circa 250 anni presso la Manifattura situata nella Vallée de Joux.

Oltre all’esperienza di un orologiaio specializzato in grandi complicazioni, per realizzare questa complicazione è indispensabile un esperto di acustica, alla costante ricerca del suono perfetto. Una volta assemblato il movimento, si esegue infatti un lavoro di accordatura della molla sonora in due fasi: prima armonica, poi melodica.

All’interno di una camera anecoica appositamente dedicata a questa complicazione orologiera, lo specialista cerca anzitutto la frequenza di risonanza di ciascuna molla sonora. Determinata questa nota, ci si dedica alla ricerca della melodia che più si avvicina alla firma sonora di Breguet. Poiché ogni segnatempo è realizzato a mano, l’acustica varia leggermente da un orologio all’altro, rendendo questa complicazione ancora più unica.

Breguet Classique Répétition Minutes: caratteristiche

Contrariamente alle apparenze estetiche, il quadrante del modello 7637 richiede un savoir-faire che pochi artigiani praticano ancora al giorno d’oggi: la tecnica dello smalto “Grand Feu”. Le polveri colorate, composte da una miscela di silice e di ossidi frantumati, sono disciolte nell’acqua prima di essere applicate sul quadrante con diverse tecniche. Il segreto risiede successivamente nel processo di cottura.

Ogni strato e colore applicato richiede infatti un ulteriore passaggio nel forno, a una precisa temperatura di oltre 800 gradi e per una durata sapientemente programmata. A contatto con il calore, lo smalto si scalda e fonde creando i diversi strati. Per realizzare un unico quadrante nella tonalità desiderata sono talvolta necessarie diverse settimane.

Impreziosiscono il quadrante le cifre arabe Breguet, la minuteria e il logo Breguet, valorizzati da un color argento cipriato. Le ore e i minuti sono indicati dalle lancette Breguet “à pomme évidée” in oro. Infine, la ripetizione minuti viene azionata tramite il dispositivo di blocco situato a ore 9.

La cassa dell’orologio da 42 mm di diametro, proposta in una nuova versione in oro rosa, ospita il calibro 567,2 dotato di un bilanciere che oscilla a una frequenza di 2,5 Hz. Girando l’orologio, attraverso il fondello in vetro zaffiro, è possibile ammirare il movimento meccanico a carica manuale interamente cesellato a mano e, in particolare, i martelletti realizzati in acciaio lucidato a specchio.

Oltre al savoir-faire estetico della decorazione eseguita a mano, il movimento si rivela ingegnoso per via della collocazione delle molle sonore, della base di fissaggio e dei martelletti. Le molle sonore sono infatti fissate sulla carrure anziché sulla platina. In tal modo, vibrano direttamente e trasmettono il suono in maniera ottimale. Le molle sono inoltre modellate nell’oro, per ottenere una qualità sonora armoniosa e ricca di parziali.

Questo materiale offre un ulteriore vantaggio: poiché anche la cassa è realizzata in oro, i componenti condividono la stessa impedenza acustica, migliorando così la trasmissione e la qualità del suono. Una caratteristica che è stata oggetto di un brevetto depositato da Breguet.

Il nuovo Classique Répétition Minutes è corredato da un cinturino in pelle di alligatore nero dotato di fibbia déployante tripla in oro. Nella stessa gamma, l’orologio è disponibile anche in oro bianco con quadrante in smalto “Grand Feu” blu notte, corredato da un cinturino in pelle di alligatore anch’esso blu notte.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.