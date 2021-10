Nexx collezione caschi 2022: i nuovi Full Face X.R3R e il nuovo X.WRL

La collezione Nexx Helmets 2022 è stata progettata in modo che i motociclisti possano cercare appieno i benefici derivati dall’avventura, dalla ricerca di connessione con la natura e dalla scarica di adrenalina.

Nexx collezione caschi 2022 è progettata da X.Design, il Design Team di Nexx, e comprende 73 modelli, di cui il 75% in fibra di carbonio o multi-composito. Una delle grandi novità per il 2022 è la nuova tecnologia X-Pro Carbon, che fornisce un rapporto resistenza-peso senza pari.

Progettata per il motociclista attento al peso e particolarmente esigente, questa tecnologia di nuova generazione utilizza la conoscenza aerospaziale insieme al carbonio 3K per ottenere una costruzione composita che rende il guscio più leggero, più resistente ed ancora più confortevole.

Simile a una ragnatela, il nuovo carbonio X-Pro con tessuto in carbonio 3K è il 10% più leggero rispetto ad altri gusci in carbonio, offrendo al contempo maggiore rigidità e massima resistenza. Nel Segmento Sport arrivano le novità più attese per la prossima stagione: i nuovissimi Sports Full Face X.R3R.

Nexx collezione caschi 2022: Sports Full Face X.R3R

Sportivo senza compromessi, con un design che colpisce e la tecnologia più avanzata trasferita dai moderni sport motoristici. Il nuovo X.R3R è pensato per le condizioni e le emozioni più impegnative in pista. È stato fatto uno sforzo considerevole per sviluppare l’efficienza aerodinamica del guscio, della visiera, del design delle prese d’aria e del nuovo concetto di spoiler da corsa dell’X.R3R, con un peso dinamico Zero a 160 km/h.

Il concetto di isolamento acustico completo del casco X.R3R include un doppio profilo di tenuta in gomma attorno all’intera visiera. Caratterizzato da un campo orizzontale di 225º e un campo verticale di 85º, il campo visivo dell’X.R3R è uno dei più ampi sul mercato. L’interno modulare dell’XR3R è un approccio unico al comfort e alla stabilità ad alta velocità, consentendo la regolazione individuale sia dell’imbottitura centrale che dei cuscinetti di controllo per una vestibilità perfetta sulla maggior parte delle forme e dimensioni della testa.

Con l’X.R3R arriva anche una nuova era in termini di sicurezza, con la nuova omologazione ECE 22-06 che prevede nuovi test, eseguiti a velocità più elevate e con più punti di impatto, nonché requisiti aggiuntivi per funzionalità come la rotazione della cinghia o visiere. E’ disponibile anche una versione omologata FIM, predisposta per competizioni di altissimo livello internazionale, MotoGP inclusa.

Nexx collezione caschi 2022: X.WRL

Nel segmento Adventure arriva anche una delle principali novità per il 2022: la nuova gamma X.WRL. Il nuovo X.WRL (Wild Rally) è un casco pensato per la pratica dell’Hard Enduro, estremamente leggero e confortevole e con una ventilazione impressionante. Questo nuovo modello ha caratteristiche uniche che lo rendono la scelta ideale per chi cerca un casco per le escursioni nei terreni più tecnici e difficili ed indossa occhiali da fuoristrada, con un peso di soli 1250 grammi.

Nexx collezione caschi 2022: X.G20

La line-up X.Garage è ricca anche di novità per la prossima stagione, rimanendo fedele alla sicurezza e al comfort contemporanei, all’estetica revivalista e alle caratteristiche sfumature di colore degli anni ’60 e ’70. L’X.G20 propone un’estetica completamente rinnovata ed è già omologato secondo le nuove norme ECE 22/06, con le seguenti evoluzioni: un nuovo formato di calotta, con estetica e maggiore sicurezza, disponibile in fibra di carbonio o fibra multi-composito X-Matrix2 e in due misure di calotta; con esso anche un nuovo visierino parasole, più lungo e azionabile sulla lente stessa, e infine un nuovo sistema di fodera, completamente removibile, lavabile e più ergonomico, per un maggior comfort e facilità di pulizia.

Nexx collezione caschi 2022: visiera Transitions

Un’altra delle grandi novità e innovazioni per il 2022 è la nuovissima visiera Transitions che si adatta automaticamente alla tonalità ideale in qualsiasi condizione di luce, rimanendo limpide di notte e fumè se esposte a una luce intensa, fornendo una guida sicura e confortevole, di notte o in qualsiasi momento della giornata.

La visiera Transitions sarà disponibile per X.Vilijord, X.Wed2, XWRL, X.R3R, X.Vilitur e X.WST2. Infine, nuovi colori e grafiche per le gamme X.Vilitur, X.Viliby, SX.100, SX.100R e SX.60 completano i tanti nuovi modelli che promettono di allargare la community dei fan di Nexx.

