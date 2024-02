Offerte scooter elettrico Vmoto 2024: la promozione “Tasso Zero” è attiva fino al 15 Marzo 2024 ed è valida per i modelli Citi, CPx PRO e CPx.

Vmoto, in collaborazione con CA Auto Bank, lancia la nuova promozione “Tasso Zero”. Fino al 15 Marzo 2024, gli appassionati di mobilità elettrica avranno l’opportunità di acquistare i tre modelli best seller di Vmoto, Citi, CPx PRO e CPx, a condizioni economicamente vantaggiose, con un finanziamento sull’intero importo suddiviso in 36 mesi a Tasso 0%, e spese di istruttoria fissate a 150,00 € per tutta la gamma.

Offerte scooter elettrico Vmoto 2024: Citi, CPx PRO e CPx

Vmoto CPx è il best seller del brand, uno scooter dalle dimensioni generose con omologazione L3e, capace di 90 km/h grazie al motore a induzione da 4,8 kW. CPx ha anche un design accattivante e una ricca dotazione tecnica, che include porta di ricarica USB, funzione di retromarcia, ampia sella per pilota e passeggero e una manutenzione semplice e rapida, grazie al posizionamento del motore nel mozzo ruota posteriore.

E per i più esigenti, la promozione si estende anche alla versione CPx PRO, caratterizzata da un motore da 7 kW di potenza e ben 105 km/h di velocità massima.

Citi è invece una delle proposte più interessanti e moderne. Nato da un’eccellenza del design italiano come C-Creative, lo studio guidato dal designer Adrian Morton, Citi unisce le funzionalità di uno scooter robusto, un’autonomia elevata, un layout che garantisce una veloce ed economica manutenzione ed uno stile accattivante. Con una velocità massima di 85 km/h e un’autonomia fino a 130 km grazie al motore da 5 kW, Vmoto CITI rappresenta la scelta ideale per affrontare con stile e sostenibilità il commuting cittadino

La promozione “Tasso Zero” di Vmoto, cumulabile con gli incentivi statali dell’Ecobonus 2024.

Copyright Image: Sinergon LTD