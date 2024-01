Ford Transit Connect, il furgone perfetto per lavorare dentro e fuori città

Ford Pro svela il nuovo Transit Connect, il furgone compatto ad alta produttività che completa l’elettrificazione della famiglia Transit.

Il nuova generazione di Ford Transit Connect introduce un’inedita e avanzata versione Plug-In Hybrid che offre un’autonomia elettrica stimata di 110 km, con ricarica a corrente sia alternata che continua. Questo nuovo furgone elettrico offre capacità di carico fino a 3,7 m³ e sarà disponibile anche in versione Combi, dotata di una seconda fila di posti che può essere spostata in avanti ed estesa in verticale, integrandosi nella paratia divisoria e aumentando così il volume di carico.

Tuttavia sulla nuova generazione sono state adottate tecnologie moderne, cruscotto digitale e connesso, e per la trazione integrale opzionale. Ogni veicolo può accedere all’ecosistema Ford Pro, che offre soluzioni software come il gestionale flotte Telematics, il servizio di monitoraggio e riduzione dei tempi di fermo FordLiive, e assistenza digitale con manutenzione predittiva.

La terza generazione di Transit Connect affianca il nuovo Transit Courier e l’E-Transit Courier 100% elettrico nell’offerta di furgoni compatti, perfetti per lavorare dentro e fuori città. Il nuovo Transit Connect entrerà in produzione nella primavera del 2024, con consegne previste nel corso dell’estate per i primi esemplari con motorizzazione diesel. Entro la fine dell’anno si unirà all’offerta il Transit Connect PHEV, mentre la gamma si completerà all’inizio del 2025 con i modelli a trazione integrale e con la versione Combi.

Gamma Transit elettrificata

La versione PHEV è la prima mai offerta a bordo del Connect e si affianca a un’offerta di motorizzazioni completamente rinnovata. Il sistema unisce un motore a benzina EcoBoost 1.5 a un propulsore elettrico, con batteria ad alta tensione, per erogare 150 CV e 350 Nm di coppia attraverso un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. La portata utile massima è di 770 kg e il peso massimo del traino è di 1.400 kg.

Il Transit Connect PHEV ha un’autonomia elettrica stimata fino a 110 km e, in modalità EV, fornisce fino a 330 Nm di coppia per muoversi senza esitazioni anche a pieno carico. La batteria può essere ricaricata sia con il caricabatterie AC di bordo da 11 kW, per esempio tra un turno e l’altro, sia con la ricarica rapida a corrente continua, che raggiunge i 50 kW.

Tre modalità di guida aiutano a ottimizzare il consumo di energia:

EV Adesso , per guidare utilizzando solo il motore elettrico;

, per guidare utilizzando solo il motore elettrico; EV Auto , che bilancia l’erogazione dei motori EV e benzina per adattarsi al meglio alle condizioni di guida;

, che bilancia l’erogazione dei motori EV e benzina per adattarsi al meglio alle condizioni di guida; EV Later, per conservare l’energia elettrica e utilizzarla successivamente in modalità EV Now.

Nuova gamma di motorizzazioni efficienti

In alternativa al nuovo propulsore PHEV, i clienti possono anche scegliere un motore diesel EcoBlue 2.0 con due livelli di potenza. Il nuovo sistema di trazione integrale è offerto con il motore da 122 CV e un cambio manuale a sei marce; i clienti possono anche specificare lo stesso motore con un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti per cambi di marcia rapidi e fluidi, senza perdita di coppia. La variante da 102 CV è dotata di cambio manuale a sei marce ed è esclusivamente a trazione anteriore. Ford Pro si aspetta elevati livelli di efficienza nei consumi, a partire da 4,8 l/100km, per aiutare i clienti a ridurre i costi operativi.

Tecnologia avanzata

Un quadro strumenti digitale da 10” con display configurabile è di serie su tutta la gamma Transit. Questo si unisce al touchscreen centrale a colori da 10” 13 con navigazione connessa14 per creare una dashboard digitale elegante e produttiva. E’ inoltre possibile scegliere di utilizzare il mirroring wireless di Apple Carplay e Android Auto con ricarica wireless del dispositivo sulle serie Limited e Active. Completano la dotazione le porte USB-C fino a 45 watt.

In abbinamento al volante riscaldato, i clienti possono anche scegliere i sedili anteriori riscaldati opzionali, certificati dal principale gruppo di salute spinale Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), che porta avanti attività per la salute della colonna vertebrale. Sono dotati di supporto lombare elettrico a quattro vie e supporti per le gambe più pronunciati e regolabili, per un comfort ottimale.

Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida di serie su Transit Connect includono il Pre-Collision Assist con frenata automatica di emergenza e avviso di collisione anteriore, l’Evasive Steering Assist e l’Intersection Assist, per aiutare a prevenire o mitigare le collisioni con altri utenti della strada.

La telecamera posteriore e il Blind Spot Information System con Cross-Traffic Alert, di serie sulle versioni Titanium e Active, offrono una sicurezza ancora maggiore durante le manovre. Come sul nuovo Transit Custom, il BLIS include l’Exit Warning, un sistema che può aiutare a prevenire quegli incidenti in cui si apre la porta mentre una bicicletta, un monopattino o un altro veicolo sono in arrivo.

Ulteriori tecnologie opzionali includono il Pro Trailer Backup Assist, per aiutare a manovrare un rimorchio prevenendo gli sbandamenti. 10 Il sistema utilizza i sensori e la telecamera posteriore per aiutare a guidare in modo intuitivo il rimorchio tramite una manopola e un display digitale anziché con il volante.

Versioni disponibili

La gamma di versioni disponibili comprende:

Trend : disponibile sia in versione Van che Combi, si rivolge alle flotte e agli operatori che necessitano dell’essenziale;

: disponibile sia in versione Van che Combi, si rivolge alle flotte e agli operatori che necessitano dell’essenziale; Titanium : si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici, le dotazioni tecnologiche superiori e soluzioni per la produttività, come una superficie di lavoro integrata nello schienale del sedile di destra;

: si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici, le dotazioni tecnologiche superiori e soluzioni per la produttività, come una superficie di lavoro integrata nello schienale del sedile di destra; Active: una versione Combi con uno stile d’ispirazione SUV, luci LED e barre sul tetto.

Copyright Image: Sinergon LTD