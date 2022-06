Garage Italia Customs Vespa 50 Special-e: il brand ha svelato, in occasione della Milan Design Week, nel contesto di un evento a tema Nineties Riviera, un’inedita Vespa 50 Special-e, full electric.

Lapo Elkann ha dichiato: “Sono davvero felice di poter presentare la Special-e di Garage Italia Customs perché per me la Vespa non è soltanto un’icona di stile e di design. Alla Piaggio, infatti, mi lega il profondo affetto per mio cugino Giovanni Alberto Agnelli che dell’azienda negli anni ‘90 è stato il Presidente. È a lui che dedico questa ultima creazione di Garage Italia. All’azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni.”

Garage Italia Customs Vespa 50 Special-e: caratteristiche

Ancora una volta Garage Italia Customs si fa così portavoce dell’italianità nel mondo, attualizzando con dettagli contemporanei selezionati modelli cult che hanno segnato la storia automobilistica del nostro Paese. L’iconica Vespa, a cui i Lùnapop di Cesare Cremonini dedicarono una traccia nel 1999, viene proposta da Garage Italia Customs in nuove tonalità, tra cui il “lattementa”, creato in collaborazione con R-M come espressione di una nostalgia pop tipicamente romagnola.

Bianchi e a contrasto sono diversi dettagli quali le manopole, i profili dello scudo, le fasce copri pneumatico e gli opzionali portapacchi anteriori e posteriori, mentre lo specchietto a gambo corto presenta un quadrante rettangolare che richiama la forma del faro anteriore.

Distintiva è la sella monoposto “a gobbino”, rivestita da con un innovativo materiale tecnico di derivazione nautica con texture a diamante, sia integralmente che in abbinamento ad un tessuto anch’esso marittimo.

Studiato appositamente per Vespa, il kit di elettrificazione prende il posto del motore a combustione nello scompartimento laterale. Con una potenza di 7kW e un’autonomia di 100 km.

