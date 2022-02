Lego Vespa 125: un’icona di stile in formato mattoncino

Lego e Vespa presentano il nuovo set Lego Vespa 125.

Quando due eccellenze si incontrano, non possono che nascere idee sorprendenti: Lego Vespa 125, frutto della genialità dei progettisti dei rispettivi team. Un progetto, quello dedicato al nuovo set Lego Vespa 125, nato per celebrare l’avanguardia ingegneristica e stilistica di Vespa, la due ruote più amata di sempre, capace di creare e portare sulle strade di tutto il mondo un fenomeno culturale e di eleganza.

Lego Vespa 125: caratteristiche

Proprio come l’originale, il modellino in mattoncini Lego, che sarà disponibile dal 1° marzo, è ricco di dettagli raffinati, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. Anche la palette colori scelta esprime l’esclusività del concept: la tonalità azzurro pastello è un richiamo alle tonalità anni ’60 e al mondo Vespa ed è utilizzato molto raramente all’interno delle linee Lego; inoltre, è la prima volta che nel mondo dei mattoncini appare una ruota composta da due colori:

nero per la gomma e bianco per la parte interna dello pneumatico.

Per rendere lo svelamento del set ancora più straordinario, i brand hanno svelato un’edizione molto speciale della protagonista del nuovo set Lego: circondata dai pezzi più iconici di Vespa, un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fatto completamente in mattoncini e fedelissimo al

veicolo in miniatura. Un capolavoro di ingegneria composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93.3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori.

Ma le sorprese non finiscono qui! Un modello gemello della Vespa 125 Lego in scala 1:1, realizzato dal Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi, arriva sulle strade di Milano in fermento per la Fashion Week. Fino al 3 marzo, i passanti curiosi e gli appassionati delle due ruote e del mattoncino, potranno immortalarsi sulla Vespa in scala 1:1 nel Pop Up in via Montenapoleone.

Mentre il Lego Store di Milano San Babila ospiterà il master builder Zangelmi per un live building entusiasmante il 25 e il 26 febbraio: l’artista, realizzerà un casco (indossabile!) e una ruota di scorta in scala 1:1, per scatti originali e divertenti, ma allo stesso tempo super cool, per rimanere nel mood modaiolo della città. Per dare un tocco unico all’iniziativa, fino al 3 marzo, sarà esposta nel negozio anche la Vespa 125 originale, concessa dal Museo Piaggio: un pezzo di grandissimo valore storico, che ha ispirato, e continuerà ad ispirare, intere generazioni.

—–

