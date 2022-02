Vespa elettrica 2022 con listino prezzi da 6.990 euro con motore da 4 kW, autonomia di 100 km e velocità massima di 70 km/h.

La Vespa elettrica 2022, proposta con un prezzo di 6.990 euro, è la versione a batteria dell’iconico ciclomotore di Piaggio, nonché suo primo scooter privo di motore termico. Unisce la forma classica della nuova Vespa alla motorizzazione elettrica, che toglie il rumore e aumenta la spinta, con un ‘esperienza ancora più performante.

Il motore e l’autonomia della Vespa elettrica 2022

La Vespa elettrica 2022 è spinta da un powertrain con picco di potenza di 4 kW, con prestazioni superiori rispetto a un tradizionali cinquantino specie per quel che riguarda l’accelerazione e lo spunto in salita. In questo modo, il celebre scooter italiano permette un’esperienza di guida ancora più piacevole, anche alle basse velocità, con un movimento dinamico e agile perfetto per le affollate città italiane, e le loro vie strette.

La velocità massima è di 70 km/h, mentre grazie alla batteria da 4,2 kWh dal peso di 25 kg l’autonomia è di 100 km.

Vespa elettrica 2022: il prezzo

La Vespa elettrica è venduta, nella sua configurazione base, a un prezzo di 6.990 euro.

Il prezzo è al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

La Vespa elettrica presenta una buona dotazione di base, che comprende:

⪧ Cavo di ricarica con presa nel vano sottosella;

⪧ Display LCD a colori con tutte le informazioni di viaggio;

⪧ Sei colorazioni di serie.

Vespa elettrica 2022: scheda tecnica

⪧ Motore: 3,6 Kw (4 Kw Peak)

⪧ Batteria: 4,2 Kwh

⪧ Impianto Frenante: Freno a Disco anteriore (Ø 200 mm); Freno a Tamburo posteriore (Ø 140 mm)

⪧ Peso Con Batteria: 130 Kg

⪧ Autonomia: 100 km Wmtc

⪧ Dimensioni (L X P X A): 1.870 X 735 X 1.350 Mm

⪧ Ruote (Anteriore-Posteriore): 12’’ – 11’’

⪧ Velocità Massima: 70 Km/h

