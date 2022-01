Un viaggio nella tradizione!

Ha debuttato a Pitti Uomo 2022 Filson. È impossibile parlare, infatti, di brand di abbigliamento outdoor di qualità senza menzionare Filson, la realtà americana che da 125 anni lavora per perfezionare l’arte del capospalla funzionale e durevole. Nato nel nord-ovest del Pacifico nel 1897, il brand si fonda su un’idea semplice ma d’effetto, che garantisce all’azienda e ai suoi capi di resistere alla prova del tempo: creare prodotti durevoli con onestà e integrità.

La solida reputazione internazionale di Filson si basa su questo sistema autentico di valori fondamentali. Il brand si distingue ancora tra la miriade di altri marchi di capispalla sul mercato, grazie alla sua qualità e alle sue prestazioni, motivo per cui continua ad attirare nuovi clienti anno dopo anno. Ma il brand non è uno che riposa sugli allori e a partire dal 2022 verrà distribuito con licenza esclusiva per tutti i paesi Emea da WP Lavori in Corso.

Pitti Uomo 2022 Filson: la nuova collezione

Per l’autunno inverno 2022 2023 Filson ha cercato di adottare un approccio del tipo ‘potrebbe essere’ nel design. Gli ultimi modelli sono pensati per sembrare scelti dall’archivio del brand e semplicemente ripresentati. Filson ha un dna nel design così fortemente radicato nella funzionalità e nella durevolezza, stabilito nei molti decenni della sua lunga storia, che è facile scegliere i capi migliori e valorizzarli o ricontestualizzarli.

Questa stagione, Filson si è concentrato su un’area specifica del suo manuale sull’heritage del Pacifico nord-occidentale, le scienze forestali, e ha sviluppato una narrazione che porta chi lo indossa dallo “ruscello al rifugio”. I capi in primo piano sono l’iconico Mackinaw Cruiser, che è stato confezionato in una serie di nuovi motivi plaid, la nuova Mackinaw Wool World Jacket, il Chilkoot Expedition Parka e una gamma di borse tra cui valigette, borsoni e valigie.

Ma non si tratta solo di far rivivere i capi più amati. Filson sta lavorando anche per portare il suo marchio globale a un nuovo livello, con un nuovo progetto che unirà la sua impressionante storia con forme e materiali contemporanei per una versione più pulita e moderna dei classici modelli ormai collaudati. Stay tuned!

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.