New Era Colour Essentials: in questa stagione ritorna la linea iconica con un assortimento di tenue tonalità naturali, punteggiate da macchie di colori vivaci. La collezione di cappellini, trucker, T-shirt e felpe, che rappresenta le squadre più iconiche dell’MLB, è versatile e senza tempo, l’ideale per creare sovrapposizioni man mano che le giornate diventano più fredde.

Gli articoli dei New York Yankees presentano i colori della terra, tra cui un marrone chiaro e un verde giada desaturato. Ai modelli dei L.A. Dodgers sono riservati caldi colori autunnali, con articoli realizzati nella vivace tonalità paprica, con loghi off-white su sfondi grigi. Le squadre di Boston tornano ai fondamentali con semplici toni monocromatici, anche se i Red Sox optano per loghi off-white e i White Sox per un bianco puro.

Per quanto riguarda i cappellini, New Era ricorre a due dei suoi articoli più richiesti: il 9FORTY e il suo esclusivo omologo, il 9FORTY E-Frame. Il 9FORTY presenta una corona a pannelli regolabile con logo ricamato in rilievo sul davanti e visiera preformata. Il modello trucker è simile, ma offre una struttura maggiore sulla parte anteriore della corona ed è completato da pannelli posteriori in mesh.

