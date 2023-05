Promo Kawasaki Z900 RS: in omaggio il Kit Heritage

Nuova promozione per Kawasaki Z900 RS, chi acquista la moto supernaked giapponese a prezzo di listino riceverà in omaggio il Kit Heritage, del valore commerciale di 464 euro.

Il vero spirito di una leggenda degli anni ’70 – l’unica e originale Kawasaki Z1 – trova la sua massima espressione nella Z900RS, per soddisfare la vera essenza del motociclista che sei oggi.

Come la Z1, anche la Z900RS è caratterizzata da un motore quattro cilindri in linea da 948cc, una configurazione che offre il compromesso ideale tra potenza e piacere di guida. Il motore è stato progettato per offrire ottime prestazioni ai bassi e medi regimi. L’accelerazione è decisa ma allo stesso tempo controllata dando al pilota un senso di connessione ideale tra acceleratore e ruota posteriore.

Per massimizzare la sicurezza, la Z900RS è equipaggiata con avanzati sistemi tecnologici firmati Kawasaki. Il KTRC è dotato di due impostazioni che riescono a gestire disparate condizioni di guida, da quella più sportiva a quella su fondi bagnati o scivolosi. Il controllo di trazione è disinseribile.

Promo Kawasaki Z900 RS Kit Heritage

L’offerta speciale è valida fino al 31 Maggio immatricolando una Z900 RS con un pacchetto accessori composto da:

Griglia radiatore

Emblemi serbatoio

Maniglione passeggero

Cover indicatori

Protezione serbatoio

La Kawasaki Z900 RS è disponibile al prezzo di 13.290 euro.

