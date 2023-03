Promozione CFMOTO 650MT: la Multi Terrain in offerta fino a fine Maggio

Promozione CFMOTO 650MT: la Multi Terrain, compagna perfetta per i viaggi più avventurosi e fedele partner su ogni tipo di strada, gode da ora di un’imperdibile promozione valida solo fino al 31 maggio.

Il già vantaggioso prezzo di listino di 6.390 f.c. € viene ora ulteriormente ridotto di 400 €, rendendo il veicolo ancor più interessante: CFMOTO 650MT sarà disponibile presso i concessionari a 5.990 f.c € con borse laterali, skid plate e bull bar bar inclusi nel prezzo, sempre in colorazione Nebula White.

Una crossover per chi non pone limiti alla sua voglia di stare in sella e godersi ogni terreno e ogni strada. La 650MT sarà la compagna perfetta dei tuoi viaggi grazie al suo motore da 56,5 CV, alla sua grande guidabilità e alla sua eccellente maneggevolezza.

Ricca la dotazione di serie con: presa USB, parabrezza regolabile in più posizioni, paramani, deflettorilaterali, protezione carena, strumentazione TFT e TBOX. La strumentazione Digitale TFT comprende: contachilometri, tachimetro, contagiri, livello carburante, indicatore marcia inserita, indicatore temperatura liquido refrigerante, tensione batteria, indicatore MODE, orologio.

