Pubblicità moto anni ’70: la mega collezione

1 di 41: Pubblicità moto anni '70

Le abbiamo prese e raccolte quasi tutte. Quotidiani, riviste, mensili e giornaletti: le più belle pubblicità moto anni ’70 sono qui tutte per voi. Abbiamo moto, motorini, enduroni e stradali di Gilera, Moto Morini, Moto Guzzi, Aprilia, Ducati, Cagiva, Fantic Motor, Benelli, Malanca, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Non c’è MV Agusta, ma trovare una pubblicità di questa marca avvisateci nei commenti.

C’è invece questa di Squirrel Torpado, della quale non abbiamo invece informazioni se non il fatto che fosse un cinquantino prodotto a Padova. Ne sapete qualcosa in più?

Provate a sfogliare le pagine delle pubblicità moto anni ’70 e vedete se c’è anche quella che avete avuto, o magari la moto che avete tanto sognato. Pronti a partire? Via!