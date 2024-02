Cinture di sicurezza sulle caviglie in aereo? Meglio di no.

Un video su TikTok mostra una ragazza che indossa la cintura di sicurezza attorno alle caviglie invece che sul grembo. Esperti di sicurezza aerea e compagnie aeree mettono ovviamente in dubbio la sua efficacia e sicurezza.

Un recente video diventato virale su TikTok ha suscitato curiosità e molte perplessità tra chi viaggia in aereo. Il filmato in questione mostra una ragazza a bordo di un aereo che, in modo insolito, indossa la cintura di sicurezza attorno alle caviglie mentre tiene i piedi sollevati sulla seduta. Questo “trucco di viaggio” suggerito da alcuni TikTok creator, ha accumulato oltre 20 milioni di visualizzazioni.

Ovviamente, le compagnie aeree richiedono ai passeggeri di indossare la cintura di sicurezza “bassa e stretta sul grembo” quando il segnale luminoso è attivo, specialmente durante il decollo, l’atterraggio e in caso di turbolenze. Questa misura di sicurezza, ampiamente riconosciuta e accettata, mira a proteggere i passeggeri da lesioni in caso di movimenti bruschi e improvvisi dell’aereo. Inoltre, gli assistenti di volo su voli notturni consigliano spesso di lasciare visibile la cintura di sicurezza se si prevede di dormire, per evitare di essere svegliati per un controllo durante l’attivazione del segnale.

Il “trucco” mostrato nel video, solleva giusti interrogativi sulla sua efficacia e sicurezza. Indossare la cintura di sicurezza attorno alle caviglie, anziché “bassa e stretta sul grembo”, potrebbe non offrire la stessa protezione in caso di necessità, mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza del passeggero. Sebbene l’idea possa sembrare una soluzione creativa per mantenere un certo grado di comodità durante il volo, esperti di sicurezza aerea e compagnie aeree potrebbero non essere d’accordo sulla sua praticità o conformità con le normative di sicurezza vigenti.

La popolarità di questo video su TikTok evidenzia come i social media possano influenzare il comportamento delle persone, spesso diffondendo idee innovative che però richiedono una valutazione critica in termini di sicurezza e praticità. Per dirla in altri termini, in questo caso, non fatelo: è una pessima idea.

Qui sotto, invece, la posizione corretta da assumere in caso di emergenza:

Copyright Image: Sinergon LTD