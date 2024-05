Come trovare il menù segreto delle bevande in aereo

Megan, la YouTuber inglese di “Portable Professional”, ha recentemente condiviso un suggerimento molto utile per tutti gli appassionati di viaggi. Se vi avevamo già parlato del posto migliore in economy, nel suo ultimo video Mega svela come i turisti possano accedere a un menù segreto di bevande gratuite disponibili durante i voli, che va ben oltre la selezione ordinaria offerta sul carrello delle bevande.

Nel dettaglio, Megan spiega che molte compagnie aeree offrono delle opzioni non visibili sul carrello standard delle bevande, ma disponibili attraverso il sistema di intrattenimento a bordo o sfogliando la rivista collocata nella tasca del sedile anteriore. Questo menù nascosto può sorprendere con una varietà di scelte come acqua frizzante aromatizzata, una più ampia selezione di succhi e soft drinks, e persino alcolici specifici per preparare cocktail.

Inoltre, per coloro che preferiscono evitare la caffeina, Megan ricorda che è spesso possibile ordinare caffè decaffeinato o cioccolata calda su richiesta. Sebbene le compagnie aeree generalmente offrano caffè solubile e i tempi di attesa per queste bevande possano essere leggermente più lunghi rispetto a quelle direttamente disponibili dal carrello, ciò permette ai viaggiatori di usufruire di una gamma più vasta di bevande durante il loro volo. In ogni caso, noi sconsigliamo sempre di bere caffè in aereo.

Megan ha anche notato che queste bevande, non essendo servite dai contenitori standard sul carrello, vengono servite dal personale di bordo molto più calde del solito, un dettaglio che può fare la differenza per chi desidera una bevanda calda.

Un altro consiglio prezioso offerto da Megan è che i passeggeri possono chiedere anche semplicemente dell’acqua calda per preparare pasti istantanei o tè, migliorando la propria esperienza di viaggio. Se volete ancora di più, qui i nostri consigli per volare in economy comodi come in first class.

