Audemars Piguet Universelle RD#4: a più di un secolo dalla produzione del suo orologio da tasca ultra complicato Universelle, la Manifattura svizzera di Alta Orologeria Audemars Piguet presenta il suo primo orologio da polso ultra-complicato a carica automatica, l’RD#4, realizzato nel design contemporaneo della collezione Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4.

Pur costituendo un tributo all’heritage della Manifattura in fatto di complicazioni, Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 è stato realizzato tenendo conto dell’ergonomia e dell’utilizzo contemporaneo, per offrire un comfort e una semplicità d’uso senza precedenti.

Audemars Piguet Universelle RD#4: una ultra-complicazione eccezionale

Questa nuova creazione concentra il savoir-faire orologiero della Manifattura in un unico movimento, il Calibro 1000 a carica automatica, che conta oltre 1.100 componenti. Capolavoro di ingegneria e di tradizione dell’Alta Orologeria, questo meccanismo comprende 40 funzioni e 23 complicazioni, tra cui una Grande Sonnerie Supersonnerie, una ripetizione minuti, un calendario perpetuo, un cronografo rattrappante e un flying tourbillon.

Il progetto è cominciato nel 2016 con l’obiettivo di sviluppare un orologio da polso complicato e adatto all’uso quotidiano che trovasse il giusto equilibrio tra complessità, ergonomia ed estetica. I team hanno reso meno netta la linea di demarcazione tra il movimento e la cassa, sviluppando correttori ergonomici e pulsanti a pressione che consentono di attivare con facilità le molteplici funzioni dell’orologio.

Hanno inoltre incorporato e sviluppato le tre recenti innovazioni della Manifattura nel campo della ricerca e sviluppo: la tecnologia

Supersonnerie presentata nel 2015 (RD#1), il movimento con calendario perpetuo ultra-piatto lanciato nel 2018 (RD#2) e l’oscillatore con ampiezza aumentata presentato per la prima volta sui due modelli di Royal Oak Extra-Piatto Flying Tourbillon Automatico RD#3 lanciati nel 2022.

La cassa ha mantenuto la curvatura ergonomica e i codici di design della collezione, ma le sue proporzioni sono state leggermente riviste affinché potesse essere adattata a questo meccanismo ultra-complicato. Questa nuova cassa di soli 42 mm di diametro e 15,55 mm di spessore rappresenta un vero e proprio capolavoro ingegneristico.

Uno dei principali sviluppi tecnici è consistito nel semplificare l’uso delle funzioni per coloro che indossano il segnatempo, riducendo a tre corone e tre pulsanti l’elevato numero di pulsanti e correttori solitamente presenti sugli orologi altamente complicati. I pulsanti, discreti ma abbastanza grandi da poter essere attivati con il dito, sono stati integrati sul lato sinistro della cassa.

Mentre il pulsante superiore avvia la funzione della ripetizione minuti, gli altri due servono rispettivamente a correggere le indicazioni della luna e del giorno. Sul lato destro della cassa, tre corone con pulsanti coassiali consentono di caricare l’orologio, impostare l’ora e la data con la corona centrale e di selezionare la modalità di suoneria (Grande Sonnerie, Petite Sonnerie o modalità silenzio).

Il cronografo flyback può essere avviato e arrestato con la supercorona a ore 2 e azzerato con l’altra supercorona a ore 4. La corona a ore 4 corregge anche il mese in sincronia con l’anno. Tra le innovazioni, l’ergonomico pulsante-corona – o “supercorona” – a ore 4 porta la correzione a un livello superiore. Mentre il pulsante aziona il meccanismo di azzeramento del cronografo flyback, la corona consente anche di correggere il mese in avanti o all’indietro. Inoltre, la corona torna automaticamente in posizione neutra dopo averla ruotata (fino a 70°) in entrambe le direzioni.

