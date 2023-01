Tenta di non pagare il pedaggio ma viene punito e rimane bloccato al casello

C’è chi cerca di non pagare il pedaggio autostradale mettendosi in coda alle altre auto, perchè di “furbetti” è pieno il mondo. Per una volta infatti non siamo in Italia, ed il filmato della dashcam di quest’auto ci mostra le indicazioni di un casello autostradale vicino a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia.

Ebbene, come possiamo vedere nel video, due auto sono in attesa vicino al casello. Quando l’auto dotata del “telepass” locale arriva, una delle due si accoda immediatamente. Il sistema è quello che abbiamo visto in altre occasioni, ma che va detto non funziona in Italia.

Il secondo veicolo si accoda a quello “regolare”, e cerca di passare nel momento in cui il casello da l’ok e alza le sbarre. La manovra deve essere velocissima perchè le sbarre si chiudono immediatamente dopo il passaggio del primo mezzo.

Qui però l’automobilista “regolare” decide di passare al contrattacco e punisce il furbetto. Ecco allora che dopo l’alzata della sbarra si muove lentamente fino ad arrestarsi. L’abusivo oviamente si arrabbia ed apre la portiera, ma è a quel punto che il nostro piccolo grande eroe parte a tutto gas.

Il finale vede la sbarra che si abbassa e con il furbetto che rimane bloccato al casello. Non sappiamo come è finita la vicenda, sicuramente non come aveva immaginato. Gli sta bene, vero?

Se siete interessati a riprendere filmati direttamente dalla vostra automobile, qui i nostri consigli sulle migliori dashcam.

