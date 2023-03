Polizia Stradale salva un cane avvelenato che rischiava di essere travolto

Negli giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale hanno avuto l’occasione di salvare un povero cane durante i controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire i reati. Mentre transitavano sulla SS 95 variante, nei pressi del km 1+600, hanno notato questo meraviglioso cane di grossa taglia che attraversava lentamente la strada nonostante il traffico intenso. Il comportamento del cane che appariva malfermo era pericoloso per sé stesso, in quanto rischiava di essere investito, ma anche per gli altri utenti della strada.

Senza esitazione, gli agenti del Distaccamento di Moliterno sono scesi dal loro veicolo regolando il traffico per proteggere il nostro amico a quattro zampe. Il cane era visibilmente impaurito, ma grazie alla dolcezza e alla calma degli operatori alla fine si è fermato al margine della strada. Il cane è stato confortato e rassicurato, mentre tramite sala radio gli agenti chiedevano il supporto del personale ASP e di altri volontari del canile locale per il suo trasporto presso un ambulatorio veterinario.

Successivamente, il veterinario che ha preso in cura il nostro amico a quattro zampe ha confermato che il suo malessere era molto probabilmente causato da un avvelenamento. Ma grazie alla tempestività dell’intervento e all’affetto dimostrato da tutti coloro che sono intervenuti, il nostro eroe a quattro zampe si è ripreso velocemente e ha ritrovato la forza per continuare a esplorare il mondo insieme a noi.

Una storia a lieto fine che lascia comunque l’amaro in bocca, perchè è tutto da verificare se l’avvelenamento sia stato causato da un atto volontario dell’uomo, oppure se il cane abbia mangiato o bevuto qualcosa di contaminato o destinato ad altri animali. Non possiamo che plaudere all’intervento della Stradale che ha salvato la vita del cane.

