Dacia Sandero GPL a 79 € al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di Dacia, che nel mese di febbraio dà la possibilità di usufruire degli incentivi statali per risparmiare sull’acquisto della Dacia Sandero Streetway GPL, l’auto economica e adatta all’uso cittadino.

Tra le offerte auto di Febbraio 2024 spicca quella sulla Dacia Sandero, una delle vetture più vendute in Italia. La Casa romena approfitta degli incentivi statali per formulare fino a fine mese una promo vantaggiosa sulla Sandero Streetway, modello economico e pensato per la città che allo stesso tempo ha avuto un upgrade importante con l’ultima generazione.

In particolare, stiamo parlando della Dacia Sandero GPL, offerta a 12.750 euro, con un contributo statale di 2.000 euro a fronte della rottamazione di un’auto da Euro 0 a Euro 4, e a 79 euro al mese con la formula del finanziamento con valore futuro garantito.

Caratteristiche tecniche Dacia Sandero Streetway

La Dacia Sandero Streetway è dotata di un motore Eco-G bifuel Benzina e GPL e, tra gli optional della versione in promozione, spiccano i sensori di parcheggio posteriori e il navigatore Media Display da 8 pollici. Il propulsore 3 cilindri in linea è in grado di erogare una potenza di 100 Cv, con una coppia di 170 Nm al minuto. Il cambio è manuale e a 5 rapporti.

I consumi dichiarati di 6,5 litri ogni 100 km la rendono ideale per la guida in città, ma anche per qualche gita fuori porta. Le emissioni sono di 105 g/km e fanno quindi rientrare la Sandero nella categoria delle auto che usufruiscono dell’Ecobonus.

Dettagli offerta Dacia Sandero

La promo riguarda la Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G, offerta a € 12.750 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) in caso di rottamazione di un’auto usata da Euro 0 a Euro 4 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi. Dacia chiede un anticipo di 3.700 euro , ma nella rata mensile di 79 euro sono compresi anche alcuni servizi, tra cui 3 anni di protezione auto, un anno di Driver Insurance, 3 anni di manutenzione ordinaria o 30.000 km.

Esempio di finanziamento riferito a Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G

Prezzo Veicolo: € 12.750

€ 12.750 Contributo Statale: € 2.000

€ 2.000 Anticipo: € 3.700

€ 3.700 Importo totale del credito: € 10.430

€ 10.430 Finanziamento veicolo incluso: € 9.050

€ 9.050 Pack Service incluso: € 749 comprensivo di 3 anni di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di Driver Insurance , Manutenzione Ordinaria per 3 anni o 30.000 km a € 100 e GAP Insurance in caso di furto/danno totale a € 531,00 per tutta la durata del finanziamento

€ 749 comprensivo di 3 anni di (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di , per 3 anni o 30.000 km a € 100 e in caso di furto/danno totale a € 531,00 per tutta la durata del finanziamento Rata finale: € 9.588 o, in alternativa, libertà di restituire il veicolo

€ 9.588 o, in alternativa, libertà di restituire il veicolo Chilometraggio Massimo: 30.000 km

30.000 km Importo Totale Dovuto dal Consumatore: 12.430,49 euro

12.430,49 euro Rate: 36 mensilità di 78,97 euro

36 mensilità di 78,97 euro TAN: 6,49% (fisso).

6,49% (fisso). TAEG: 8,74%.

8,74%. Spese di incasso mensili: € 3

€ 3 Spese per invio rendiconto periodico annuale: € 1,20

€ 1,20 Imposta di bollo: € 2.

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta per la Dacia Sandero GPL è certamente attrattiva, dato che ci sono diversi servizi inclusi nel finanziamento, da quelli assicurativi alla manutenzione ordinaria: un fattore che consente di poter pianificare i costi e spalmarli su un lungo periodo di tempo senza i classici picchi determinati dal pagamento di tagliandi e assicurazione. Un altro vantaggio è quello di poter restituire il veicolo dopo i 36 mesi, senza ulteriori esborsi, e, successivamente, scegliere un veicolo nuovo.

Di contro, il chilometraggio massimo di 30.000 km rende accessibile questa offerta soltanto a chi utilizza la vettura in città e, al massimo, per qualche piccolo spostamento nel fine settimana. L’anticipo e la rata finale, inoltre, sono particolarmente onerosi. Se il primo viene poi ammortizzato dai servizi inclusi nel canone, la rata finale merita di essere pagata soltanto se si ha intenzione di tenere la vettura per tanti anni. Una scelta che può essere condivisa, contando che con soli 30.000 km alle spalle si tratta di un modello ancora fresco e giovane.

Copyright Image: Sinergon LTD