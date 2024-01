La BMW Z4 M40i Pure Impulse edition monta un motore sei cilindri in linea M TwinPower Turbo e il nuovo cambio manuale a sei marce, così questa edizione speciale offre un mix perfetto di prestazioni, stile e piacere di guida. La nuova roadster è destinata a diventare un punto di riferimento per gli amanti delle auto sportive decapottabili.

BMW Z4 M40i Pure Impulse Edition: la roadster premium

La BMW Z4 M40i Pure Impulse edition, lanciata per il 2024, si presenta come un vero e proprio gioiello per gli amanti delle roadster. Per la prima volta, questo modello offre un cambio manuale a sei marce, accrescendo l’esperienza di guida e l’emozione al volante. La nuova configurazione motore/trasmissione è solo una parte di un pacchetto di equipaggiamenti progettato per enfatizzare un’esperienza di guida esaltante a cielo aperto. Con questa versione, la BMW Z4 si afferma ancora una volta come l’archetipo dell’auto sportiva classica, combinando eleganza, potenza e una guida coinvolgente.

La Pure Impulse edition si distingue la nuova tecnologia del telaio riadattata e i cerchi in lega leggera M di dimensioni miste (19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore). L’estetica è impreziosita da dettagli di design esclusivi sia esterni che interni, come il badge del modello sugli specchietti retrovisori esterni in Black high-gloss e gli interni con rivestimento in pelle Vernasca Cognac.

Il cuore pulsante della BMW Z4 M40i Pure Impulse edition è il suo motore sei cilindri in linea M TwinPower Turbo da 250 kW/340 CV. Questo motore offre prestazioni eccezionali grazie alla sua erogazione di potenza fluida e istantanea, garantendo un’esperienza di guida entusiasmante. L’aggiunta del cambio manuale a sei marce è un tributo alla tradizione delle auto sportive classiche, offrendo un controllo diretto e un legame più profondo tra la macchina e il guidatore.

L’abitacolo della BMW Z4 è stato realizzato per offrire un’atmosfera da auto sportiva moderna e sofisticata. Il design dell’abitacolo incentrato sul guidatore e i sedili sportivi specifici per il modello con poggiatesta integrati contribuiscono a raggiungere questo obiettivo. L’abitacolo combina linee pulite che sembrano slanciarsi in avanti con superfici di rivestimento concentrate in poche aree.

La Pure Impulse edition include caratteristiche di design specifiche M per gli interni, integrate da una serie di dettagli esclusivi. Ad esempio, sulla console centrale è presente una leva del cambio M con manicotto specifico per il modello, che serve a controllare il cambio manuale a sei rapporti del modello in edizione speciale. Il rivestimento in pelle Vernasca Cognac con profili M neri emana una miscela di sontuosa eleganza e sportività. È completato da strisce di rivestimento interno in nero lucido.

Copyright Image: Sinergon LTD