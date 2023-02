Una Tesla registra il ladro che ruba una borsa rompendo il lunotto al semaforo

Un automobilista a bordo della propria Tesla registra un ladro che in pochi secondi scende da un’auto e spacca il lunotto di una Prius ferma al semaforo portando via una borsa. L’automobilista guidando la sua Tesla dietro una Toyota Prius a San Francisco quando suo malgrado ha assistito alla rapina, effettuata in pieno giorno.

Non si è trattato di un furto casuale: i ladri sapevano esattamente cosa volevano e hanno pianificato l’attacco. La vittima, un fotografo immobiliare, aveva appena terminato le riprese di un immobile e si stava dirigendo verso la zona del Bay Bridge per registrare il tramonto.

Come si vede nel video, quando ha rallentato in corrispondenza di semaforo, una delle persone a bordo della Honda Accord nera è saltata fuori, ha sfondato il lunotto posteriore della Toyota Prius. A quel punto ha preso la borsa dell’attrezzatura ed è scappata. Nella borsa c’erano attrezzatura tecnica per un valore di circa 7.000 dollari, compreso un drone.

Nel filmato originale è stata individuata la targa dell’auto, non sappiamo però se il ladro è stato rintracciato dalla polizia.

