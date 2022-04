Occhiali da uomo Timberland 2022: i nuovi modelli Timberclip con clip-on

I due nuovi modelli con clip-on Timberclip della nuova collezione Timberland Eyewear.

Occhiali da uomo Timberland 2022: grazie al loro meccanismo comodo e sicuro, gli occhiali con clip-on Timberclip di Timberland consentono di trasformare facilmente una montatura da vista in un occhiale da sole elegante e confortevole. Il clip-on da sole con lenti polarizzate si aggancia velocemente e saldamente agli angoli del frontale della montatura grazie a robusti magneti.

I modelli con clip-on da sole Timberclip offrono il massimo in termini di versatilità, trasformando in un click gli occhiali da vista di tutti i giorni nell’accessorio perfetto per proteggere gli occhi dal sole in ogni condizione atmosferica.

Le montature Timberclip si distinguono per la qualità dei materiali tecnici utilizzati. I modelli sono siglati dal simbolo Earthkeepers che certifica che sono realizzati con almeno il 65% di materiale plastico a base bio. I due modelli Timberclip, declinati in una palette trendy e disponibili in selezionati punti vendita di ottica, sono dedicati a chi ama un lifestyle attivo e fa una scelta di vita green e responsabile.

La montatura da vista TB1765 Timberclip presenta una ricercata shape squadrata dotata di clip-on da sole. Grazie ai resistenti magneti sul frontale della montatura, si può passare velocemente e facilmente ad un confortevole occhiale da sole. Le lenti da sole sono polarizzate ed il simbolo EarthkeepersTM certifica che l’occhiale è realizzato con almeno il 65% di materiale plastico a base bio. Il logo Timberland a forma di albero sull’asta in metallo dona un twist moderno al modello.

La montatura da vista TB1766 Timberclip presenta una shape pantos, per un look contemporaneo. Il modello è realizzato con almeno il 65% di materiale plastico a base bio ed è siglato dal simbolo Earthkeepers. Il nuovo clip-on da sole è dotato di chiusura magnetica che consente di agganciarlo facilmente e saldamente al frontale della montatura. Le lenti da sole sono polarizzate.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.