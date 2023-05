Les Hommes occhiali da sole 2023: il brand di moda maschile presenta la nuova collezione vista e sole della stagione primavera estate 2023 dalle forme decise e con giochi di volume in metallo che ne incarnano la filosofia di eleganza contemporanea.

Linea essenziali e acetato bold con giochi geometrici della clip in metallo e lente gradient per il modello sole LH3C02 disponibile nei colori del nero con lente sfumata dal grigio al blu, del tartarugato marrone con lente sfumata dal grigio al giallo e del grigio mat con lente sfumata tono su tono.

Giochi di volume del metallo abbinati a lenti gradient rendono unico e contemporaneo il design del modello LH3S02 declinato nel colore nero con lente sfumata dal grigio al giallo, nel modello canna di fucile con lente sfumata dal grigio al blu e nel veder con lente sfumata nei toni del marrone.

La geometria delle linee in metallo si fa più sottile nel modello da vista LH3001 dove il i giochi di colore sono a contrasto nero e canna da fucile o tono su tono come nel modello blu e verde scuro. Design contemporaneo e forma più squadrate per il modello da vista in acetato LH3C01 proposto in nero con clip gradient dal grigio al giallo, grigio trasparente con lente gradient tono su tono e tartarugato con lente marrone.

Tutte le nuove montature da vista sono dotate di lenti blue block per garantire la massima protezione degli occhi dalla luce dannosa emessa da schermi digitali come computer, videogiochi, smartphone e tablet. Un piccolo occhiello metallico sul finale d’asta, segno di stile dedicato all’uomo moderno, contraddistingue tutti i modelli Les Hommes.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.