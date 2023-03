Puliscono i canali di Amsterdam, quello che trovano è incredibile

La chiamano la “Venezia del Nord” ma Amsterdam è ben lontana dalla bellezza della Serenissima. Non tutti sanno che ad Amsterdam ci sono canali sia di acqua salata sia di acqua dolce: l’acqua salata entra in città attraverso il Noordzeekanaal, che collega Amsterdam con IJmuiden, e l’acqua dolce entra attraverso il Canale di Scheveningen, che collega Amsterdam con IJmuiden. L’acqua dolce viene prelevata dal fiume Reno attraverso il canale Amsterdam-Reno.

Sebbene la città sia orgogliosa di mantenere i propri canali puliti, a volte l’inquinamento è un problema. La sporcizia delle strade, lo straripamento delle acque reflue, gli escrementi degli uccelli, i ratti e i topi sono esempi di problemi ambientali che possono portare a problemi di qualità dell’acqua. Ma c’è altro. Perché ogni anno vengono recuperati dai canali ben 60.000 chilogrammi di plastica, 700 animali morti e… 12.000 biciclette!

Come possiamo vedere nel video, il dragaggio è il processo di rimozione dei sedimenti dal fondo dei canali. Ovviamente l’operazione viene effettuata per mantenere i canali liberi in modo che le imbarcazioni possano continuare a percorrerli.

Secondo le stime, Amsterdam conta circa 881.000 biciclette, a fronte di 851.573 residenti permanenti. Ma ogni anno, migliaia di biciclette cadono nei canali e devono poi essere recuperate per mantenere i canali puliti e accessibili.

Nell’operazione di recupero, viene usata una benna recuperare le biciclette e altri detriti. Il numero delle bici è impressionante, basta vedere quante ne vengano “pescate” ad ogni giro di benna. Le bici vengono poi messe una chiatta ed infine vengono inviate al riciclo.

