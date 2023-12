Thok introduce sul mercato la sua nuova e-bike ibrida, la MIG e-S, un modello che fonde la praticità urbana con le prestazioni off-road. Progettata per chi desidera un mezzo versatile, in grado di affrontare sia le strade cittadine che i terreni accidentati, la MIG e-S è una risposta innovativa per gli appassionati di ciclismo che non vogliono scendere a compromessi.

La MIG e-S si distingue per la sua capacità di superare facilmente buche, marciapiedi e altri ostacoli urbani, mantenendo al contempo agilità e velocità su asfalto, pavé e binari del tram. La sua natura ibrida permette di affrontare terreni vari, dallo sterrato alla città, garantendo una performance eccellente in ogni condizione.

Questa e-bike è ideale per chi utilizza la bicicletta come alternativa agile agli ingorghi del traffico urbano. Si rivolge quindi a un pubblico che cerca non solo un mezzo di trasporto, ma anche un modo per esprimere la propria passione per la bicicletta.

Con sospensioni generose, gomme scorrevoli e un reggisella telescopico, questa e-bike è pronta ad affrontare qualsiasi situazione, mantenendo un’elevata affidabilità e prestazioni. Tra le caratteristiche distintive della MIG e-S troviamo le ruote a diametro differenziato e gli pneumatici Schwalbe Johnny Watts 365, che offrono una combinazione ideale di scorrevolezza e protezione contro le forature. Il design dei pneumatici è specificamente studiato per le e-bike ad uso misto e mantiene le sue prestazioni anche in condizioni climatiche rigide.

Il telaio MIG, da cui deriva la e-S, è un’icona di Thok, progettato per essere allo stesso tempo maneggevole e reattivo. Le geometrie senza tempo, con la batteria posizionata strategicamente per abbassare il baricentro e una Thok Control Geometry, rendono la guida confortevole e agile. L’allestimento propone motore Shimano E7000 e batteria estraibili.

La MIG e-S è attrezzata con accessori pensati per la città: parafanghi anticorrosione, cavalletto regolabile, lucchetto pieghevole, portapacchi in alluminio e capienti borse impermeabili. Per garantire visibilità e sicurezza, è dotata di un faro anteriore da 600 lumen, una luce posteriore a Led, strisce riflettenti sugli pneumatici e una banda rifrangente sulle borse laterali.

Disponibile in quattro taglie e nella colorazione powder-blue, la Thok MIG e-S è offerta a 4.290 €.

