La nuova Royal Enfield Super Meteor 650 è realizzata in tre varianti – Super Meteor Astral e Interstellar e Super Meteor Tourer Celestial – e in sette colorazioni diverse. La moto è disponibile in Italia a partire da € 7.200 f.c.

Degna erede della tradizione di eccezionali cruiser che hanno popolato la lunga storia di Royal Enfield, la Super Meteor 650 si basa sull’acclamato motore bicilindrico parallelo da 648 cc, apprezzato grazie a Interceptor 650 e Continental GT 650.

Royal Enfield Super Meteor 650: caratteristiche

Quintessenza del modello cruiser, la Super Meteor 650 combina l’ordine del quadro comandi e strumentazioni con una perfetta ergonomia di guida. Salda e stabile sulle strade a percorrenza veloce, trasmette un sottile brivido di piacere quando affronta curve e tornanti, cambiando agilmente direzione.

Il motore elastico e regolare eroga coppia in abbondanza, mentre il dna di Royal Enfield è chiaramente evidenziato da uno stile contemporaneo ma senza tempo. Nonostante una presenza fisicamente imponente, la moto rimane facile da guidare, sia che si attraversino spazi sconfinati o che si insegua l’orizzonte.

La Super Meteor 650 presenta un telaio e un forcellone inediti che rispondono alle esigenze di progettazione di una moto con un baricentro basso per garantire stabilità ad alta velocità e una facile manovrabilità che ispiri fiducia a rider di lungo corso o neofiti. Realizzato in acciaio con elementi forgiati, microfusi, stampati ed estrusi ottimizzati, il telaio incorpora un nuovo supporto della testa per una maggiore rigidità.

La prima forcella USD di Royal Enfield, con una corsa di 120 mm, e gli ammortizzatori posteriori di qualità superiore con precarico regolabile a 5 fasi ed escursione di 101 mm, completano il telaio assicurando alla Super Meteor 650 stabilità e piacere di guida sulle strade ad alta percorrenza, ma anche precisione e divertimento sulle curve, senza risultare difficile da manovrare.

Pratica e rassicurante, la Super Meteor 650 ha la linea di una cruiser di razza, caratterizzata da un assetto basso, una sella generosa e una seduta stretta per macinare chilometri comodamente. La posizione di guida è tra i fattori distintivi di ogni cruiser e la Super Meteor spicca con comandi a pedale in posizione avanzata e ampio manubrio alto. E se il capiente serbatoio prolunga l’autonomia, i cerchi in lega da 16″ al posteriore e 19″ all’anteriore con ampi pneumatici tubeless infondono un senso di tranquillità e affidabilità anche ad alta velocità.

Il quadro strumenti associa l’eleganza senza tempo di un tachimetro analogico con le funzionalità di un display LCD per elementi essenziali come il contagiri, l’indicatore di marcia, l’indicatore del livello di carburante, l’orologio e il contachilometri parziale. Le leve della frizione e del freno regolabili si contraddistinguono per un tocco di eleganza rétro e consentono un azionamento fluido, mentre le manopole ergonomiche con profilo a botte integrano il logo Royal Enfield.

I nuovissimi blocchetti elettrici in alluminio ospitano esclusivi interruttori rotanti, caratterizzati da elementi di design raffinati e chic. Non può mancare il celebre sistema di navigazione TBT del marchio, noto come Royal Enfield Tripper. Sviluppato in collaborazione con Google e introdotto per la prima volta su una moto di produzione indiana con la Meteor 350, il sistema si collega allo smartphone tramite Bluetooth. Sotto il pannello laterale sinistro si trova una discreta presa USB. Un’altra caratteristica che attira l’attenzione è il faro anteriore a led, una novità assoluta per Royal Enfield.

La Super Meteor 650 vanta inoltre una verniciatura di pregio, mentre i distintivi badge sul serbatoio – ispirati allo storico design Royal Enfield – presentano una sfaccettata cromatura e sono messi in risalto da inserti bicolor che danno vita a una splendida finitura gioiello. E’ disponibile in cinque accattivanti colorazioni: Astral Black, Astral Blue, Astral Green, Interstellar Grey e Interstellar Green; ed include in dotazione parabrezza touring, sella touring deluxe e schienale per il passeggero, è disponibile in due distinte livree bicolore: Celestial Red e Celestial Blue.

La Super Meteor 650 è dotata di una serie di accessori su misura che rendono il turismo in solitaria piacevole ed elegante. Disponibili per le versioni Astral e Interstellar, l’allestimento Solo Tourer comprende eleganti specchietti retrovisori bar-end, bilancieri, indicatori di direzione anteriori e posteriori a LED, griglia parafango posteriore,, protezione motore compatta, pedane deluxe e paramotore.

Disponibile per la variante Celestial, il kit di accessori Grand Tourer presenta anche una sella touring deluxe di primo equipaggiamento, uno schienale per il passeggero e un cupolino touring. Inoltre, è possibile aggiungere altri accessori originali per rendere la moto una vera e propria tourer, fra cui: manubrio touring, specchietti retrovisori touring, pedane deluxe, protezione motore airfly evo, paramotore e indicatori di direzione anteriori e posteriori a led.

