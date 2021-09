Il lancio europeo della nuova Royal Enfield Classic 350 sarà ad Eicma 2021.

Royal Enfield Classic 350: nell’anno che celebra il 120 anniversario dalla nascita del marchio, Royal Enfield rivisita la sua moto iconica, la Classic, la due ruote senza tempo ripensata per soddisfare le aspirazioni moderne il cui arrivo ufficiale è previsto nel corso del 2022.

Royal Enfield Classic 350: motore

Alimentata dal moderno motore monocilindrico da 349cc raffreddato ad aria e olio, lanciato recentemente sulla Meteor 350, la nuova Classic 350 aggiunge un nuovo livello di comfort, fluidità e raffinatezza all’esperienza di guida. La Classic 350 eroga 20,2 CV a 6100 giri e una coppia di 27 Nm a 4.000 giri, con una forte grinta ai bassi regimi e un’erogazione della potenza lineare ed eccezionalmente regolare su tutto l’arco di utilizzo.

Con la riduzione delle vibrazioni grazie all’adozione di un contralbero, la rinata Classic 350 trasmette una sensazione di fluidità e buona manovrabilità su strada. Il passaggio di marcia è preciso, fluido e rilassato, grazie al cambio a 5 marce ottimizzato che assicura una forte accelerazione in città, così come una guida piacevole a velocità di crociera. Con grande gioia degli appassionati di Royal Enfield, la nuova Classic 350 mantiene un sound inconfondibile allo scarico.

Royal Enfield Classic 350: caratteristiche

Il nuovissimo telaio è costruito per un comfort e una manovrabilità superiori, progettato per essere più rigido, ispira una maggiore sicurezza ad alta velocità in curva e trasmette una sensazione di solidità e stabilità nei rettilinei. Le sospensioni anteriori e posteriori sono state notevolmente ottimizzate per una maggiore comodità in sella. Con una migliore ergonomia di guida e una frenata più sicura, la Classic trasmette una sensazione di agilità e reattività, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

Tutte le nuove varianti della Classic 350 saranno dotate di ABS a doppio canale e freni a disco anteriore e posteriore. Per ore più confortevoli in viaggio, la nuova Classic ha nuovi sellini più ampi con imbottitura a cuscino in schiuma morbida – compresa una sella per il passeggero di serie per tutte le nuove varianti di modello.

Con un manubrio nuovo di zecca, la posizione di guida è stata leggermente modificata per migliorare ulteriormente il comfort pur mantenendo la familiare sensazione della Classic. A dare un tocco di modernità è il nuovo quadro strumenti analogico/digitale con display LCD. Una presa USB sarà montata sotto il manubrio per una comoda ricarica rapida in movimento.

La nuova Classic 350 sarà disponibile con un’ampia gamma di accessori originali, progettati e sviluppati per completare la sua versatilità e per migliorare il comfort, la funzionalità e lo stile.

I nuovi accessori prevedono una gamma di opzioni su misura progettati per aspetti specifici che permettono a chi guida di migliorare forma e funzione della moto a seconda delle preferenze. Per un’ulteriore personalizzazione, è stata realizzata anche una linea di abbigliamento, con caschi, t-shirt e accessori lifestyle ispirati alla Classic 350.

