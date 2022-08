La nuova Royal Enfield Hunter 350 è pensata per l’andirivieni urbano, è una rinnovata moto roadster dalla geometria elegante, compatta ma robusta, che può affrontare con facilità sia strade urbane che rurali e oltre. Royal Enfield ha creato una moto da grandi città che si adatti perfettamente nei quartieri più interessanti del pianeta – da Mumbai a Bangkok, da New York a Londra.

Una moto nuova che esprime però tutte le attrattive delle antiche e mantiene l’essenziale Dna di Royal Enfield. La Hunter 350 è il mix perfetto: una moto robusta ma incredibilmente divertente da guidare caratterizzata da uno stile rétro-metro, che riunisce in sé tutte le emozioni del puro motorcycling permettendo di provarle in modo elettrizzante e con la massima eleganza mentre ci si immerge nella città.

Royal Enfield Hunter 350: caratteristiche

La Hunter 350 è decisamente unica nella linea Royal Enfield. Costruita utilizzando la piattaforma serie J da 350 cc, combinata con un maneggevolissimo telaio Harris Performance, offre agilità senza fragilità sui percorsi urbani e puro piacere, che farà nascere un grande sorriso sul volto del centauro, su quelli extraurbani.

Suono, colore, stile, tenuta di strada, prestazioni: tutto è stato pensato per offrire un’esperienza ineguagliata. La Hunter 350 ha un look moderno con livree a due colori, cerchi in lega pressofusa, larghi pneumatici tubeless e luci posteriori di forma circolare. Una scelta di tre colori per il serbatoio del carburante dal raffinato profilo e opzioni grafiche per una edizione, e l’edizione top della gamma, completate con una scelta di tre design del serbatoio più caratteristici e dirompenti che mai. Inoltre è compatibile con sistema di navigazione Tripper TBT di Royal Enfield che potrà essere ordinato come accessorio originale.

Entrambe le varianti sono dotate di cerchi in lega e pneumatici tubeless più larghi, 110/70 x 17 pollici anteriormente e 140/70 x 17 pollici posteriormente, per offrire tenuta di strada superiore e un look strepitoso, freni a disco anteriori da 300 mm e posteriori da 270 mm, ABS a doppio canale e un comodo cavalletto centrale.

Completano questo elegante pacchetto la luce posteriore a Led, il cruscotto digitale-analogico di altissima qualità con contachilometri totale e parziale, indicatore della marcia inserita, indicatore a barre del carburante con avviso della riserva, orologio e una spia di segnalazione di manutenzione necessaria. Tutte le varianti Hunter sono dotate di comandi sul manubrio disposti razionalmente, gli interruttori delle luci e i comandi a manubrio richiamano antiche tradizioni; immancabile una porta di carica USB.

La geometria del telaio della Hunter 350 è stata progettata per ottenere un rapporto altezza-peso ottimale e al tempo stesso offrire comfort superiore grazie alla sella unica, ampia e lunga. Con angoli d’inclinazione sterzo e avancorsa rivisti, altezza della sella contenuta – 790 mm – e passo più corto, l’eccezionale manovrabilità della Hunter infonde fiducia maggiore quando si procede su strade strette e fa sentire stabili e sicuri in ogni luogo e situazione.

Il motore

Il propulsore della Hunter è il moderno motore serie J monocilindrico raffreddato ad aria-olio da 349 cc, lanciato di recente sulla Meteor e sulla Classic 350. Con alimentazione a iniezione, produce 20,4 cv a 6.100 giri/min e 27 N·m di coppia a 4.000 giri/min; la potenza viene così erogata in modo eccezionalmente regolare e la calibrazione del motore assicura una risposta pronta all’acceleratore mentre il rumore unico dello scarico si adatta al carattere della Hunter. Con un albero di equilibratura primario per ridurre le vibrazioni, la risposta è veloce e precisa mentre l’innesto delle marce è scattante e regolare grazie a un cambio a cinque velocità ottimizzato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.