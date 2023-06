Sarkcyber HC200 è lo scooter elettrico appositamente progettato per gli spostamenti rapidi in ambito urbano. Con il suo aspetto elegante e alla moda, HC200 si distingue dalla massa, con ogni dettaglio minuziosamente curato per garantire un’esperienza di guida confortevole, sicura ed efficiente per gli spostamenti quotidiani.

Sarkcyber HC200: caratteristiche

Lo scooter offre un’esperienza di guida eccellente, con una velocità massima di 75 km/h e un’autonomia massima di 99 km. HC200 è dotato di freni a disco anteriori e posteriori con CBS, garantendo distanze di frenata ridotte per una maggiore sicurezza. Lo scooter è anche dotato di sospensioni a molla che attutiscono efficacemente le irregolarità della strada, offrendo una guida fluida in curve, incroci e dossi.

HC200 offre diverse funzionalità volte alla comodità. Supporta prese domestiche comuni per la ricarica, rendendo facile ricaricare lo scooter ovunque. Lo scooter offre inoltre diversi metodi di sblocco, tra cui chiave tradizionale e sblocco remoto tramite app. Inoltre, dispone di una porta di ricarica Tipo-C per il telefono, consentendo di caricare il dispositivo durante la guida. Il pulsante ‘R’ sul pannello del manubrio rende le manovre e la retromarcia più convenienti.

HC200 include una grande tasca per l’archiviazione e lo spazio sotto il sedile è sufficientemente ampio per contenere un casco aperto e un dispositivo di ricarica. Che tu stia andando al lavoro o ti stia muovendo per la città, HC200 mira ad offrirti un’esperienza di guida confortevole, sicura ed efficiente.

La HC200 è disponibile nei colori Nero e Grigio. Il prezzo di listino è di 4.390 euro f.c.

—–

