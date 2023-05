Scooter elettrici Keeway Ezi: Mini e Citi, prezzi e caratteristiche

Scooter elettrici Keeway Ezi: arriva in Italia la gamma completa composta dal ciclomotore Ezi Mini e i due scooter Ezi Citi in versione 2-MS (Medium Speed) e 2-HS (Hight Speed).

Keeway Ezi Mini: caratteristiche

Ezi Mini sfoggia un look molto easy, il suo aspetto slim si ispira ai classici ciclomotori e alle e-bike di tendenza e consente un’ottima e pratica maneggevolezza per muoversi velocemente, e con estrema facilità, anche nelle trafficate strade metropolitane.

Questo gioiello a due ruote, ideale per muoversi in città, è costruito attorno al motore Ezi Hi-Efficient Hub Motor che è integrato al mozzo della ruota posteriore e offre una potenza di picco di 1300 watt. Ezi Mini raggiunge la velocità massima di 45 km/h e un’autonomia che si estende fino a 65 km; è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 20 Ah che si ricarica completamente in 6-7 ore.

Le sospensioni anteriori e posteriori rispondono adeguatamente alle sollecitazioni delle strade di città e la posizione di guida verticale garantisce comfort a chi guida anche per lunghi spostamenti. L’ampio faro a led offre un’eccellente visibilità e le luci posteriori (anche queste a led) si integrano perfettamente con la coda del veicolo.

Ezi Mini dispone della funzione di avvio e blocco senza chiave, ha in dotazione un allarme antifurto che si attiva a veicolo spento tramite dei sensori di movimento e una utilissima presa USB per mantenere i dispositivi portatili sempre carichi.

Keeway Ezi Citi

Gli scooter Ezi Citi sono stati progettati pensando a un’estetica unica, agli spostamenti fuori città e alle funzionalità e prestazioni che possano soddisfare ogni tipo di esigenza di mobilità urbana.

In Italia sono disponibili due motorizzazioni che sviluppano una potenza di picco variabile da 1750W a 3800W. Il motore Ezi è direttamente collegato al mozzo posteriore e può superare agevolmente pendenze di 20°. Entrambi i modelli 2-MS e 2-HS sono dotati di doppia batteria in modo tale da poter essere facilmente sostituite ed estenderne l’autonomia che arriva, a seconda del modello e della velocità di guida, fino a 125 km.

Ezi Citi ha un look minimalista. Il design aperto e le linee simmetriche assicurano un’ampia area per le gambe e una comoda pedana per poggiare i piedi, mentre le due selle offrono il massimo comfort sia a chi è alla guida che al passeggero.

Il cruscotto LCD è compatto, intuitivo e mantiene a “portata di vista” tutti i controlli importanti: velocità, modalità di guida e livello di carica delle batterie. Gli scooter EZI CITI hanno di serie una pratica porta USB per poter ricaricare i dispositivi mobili e il luminoso faro a tre luci che, grazie alla tecnologia LED, offre una visibilità impressionante e impreziosisce l’estetica dello scooter.

Gli scooter elettrici Ezi Mini, Ezi Citi 2-MS e Ezi Citi 2-HS hanno prezzi di listino al pubblico f.c.:

Ezi Mini € 1.690 disponibile in Bianco, Rosso, Nero

Ezi Citi 2-MS € 2.790 disponibile in Bianco/Nero, Verde/Nero

Ezi Citi 2-HS € 2.990 disponibile in Bianco/Nero, Verde/Nero

