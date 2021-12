Nasce Atelier Helmo Milano powered by Askoll, il primo progetto di personalizzazione tailor-made per la gamma di scooter elettrici NGS.

Askoll by Helmo Milano NGS è il primo progetto internazionale di personalizzazione tailor-made per la gamma di scooter elettrici NGS. Da oggi sarà possibile configurare i veicoli Askoll by Helmo Milano NGS scegliendo tra una proposta di 5 grafiche nate dalla penna magica di Rodolfo Frascoli, designer di assoluto valore nel mondo delle due ruote.

Inoltre, Askoll NGS2 e NGS3 by Helmo Milano 2022 saranno disponibili in altri 2 nuovi colori, che entreranno a listino nel corso

dell’anno. Una volta scelte le colorazioni delle plastiche, ogni acquirente avrà la possibilità di abbinare una sella tra quelle proposte, personalizzabile con le proprie iniziali. Inoltre potrà avere, se vuole, anche cerchi e specchietti impreziositi da un processo di cubicatura. L’ultimo tocco, è l’abbinamento di un bellissimo casco Helmo Milano, che richiama il colore dello scooter.

Askoll by Helmo Milano NGS: Helmo VIP Card

Polizza Reale Mutua RCA/Furto Incendio/Soccorso Stradale a condizioni di favore

1 Casco Helmo Milano in omaggio

Sconto del 10% su ricambi ed accessori Askoll

1 Gift Card Peck del valore di 150 euro ai primi 50 acquirenti di Milano e provincia.

Le 5 nuove colorazioni particolari con nuove grafiche e sella dedicata con cuciture personalizzate, saranno disponibili al prezzo di listino

suggerito di 4.790 Euro, IVA inclusa, franco concessionario.

La collaborazione tra Helmo Milano e Askoll, è nata da un obiettivo condiviso: aiutare il mondo della mobilità elettrica ad espandersi e contribuire a ridurre l’impatto ambientale. Si è concretizzata con la presentazione di un nuovo scooter elettrico in edizione limitata, che si rivolge a quella clientela più “stilosa” e sensibile ai richiami fashion, molto raffinata ed esigente.

