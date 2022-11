Ecooter E5 ed E3: a Eicma 2022 gli scooter elettrici premium

Italy2Volt porta ad Eicma 2022 i nuovi Ecooter E5 ed Ecooter E3, i due nuovi modelli che arricchiscono la gamma del marchio lanciata nella primavera del 2021.

I due modelli si distinguono per il design compatto ed elegante, e per l’alta tecnologia che riguarda la sicurezza e anche la multimedialità. Sarà disponibile da febbraio 2023 con prezzi a partire da 8.100 €, in argento o in nero.

Ecooter E5: design minimalista e leggero

Ecooter E5 ha un design minimalista, ma solido e robusto, con dimensioni compatte e leggere: il peso massimo arriva a 139 kg includendo anche le batterie (109 senza), contenuti in 1,9 metri di lunghezza e 0,7 metri di larghezza, che servono a contenere un motore elettrico brushless da 8 kW di potenza e due batterie estraibili da 45 Ah, per una velocità massima di 103 km/h, distribuiti in quattro modalità di guida (Eco, City, Power e Sport). L’autonomia promessa è di 150 km, una delle più grandi per veicoli di questo tipo, e che permette un uso giornaliero privo di preoccupazioni in città, anche grazie alla generosa coppia massima di 260 N/m che garantisce un’accelerazione senza pari.

Lato tecnico, Ecooter E5 ha ruote da 14” all’anteriore e 13” al posteriore, cerchi in alluminio e pneumatici 100 / 80 anteriori e 130 / 70 al posteriore. Le sospensioni hanno forcelle telescopiche idrauliche frontali e doppio ammortizzatore idraulico al posteriore, e performano con sistema di frenata idraulico e disco da 220 mm all’anteriore e da 200 mm al posteriore. A questo si aggiungono i sistemi di frenata ABS e combinata CBS di serie. Al frontale, spicca il design inedito del manubrio tubolare scoperto e gruppo ottico squadrato e un po’ vintage nell’estetica. Il comfort per il conducente è garantito da una sella lunga a 820 mm di altezza da terra, e sottosella che è in grado di contenere fino a due caschi jet grazie all’ampia capacità di carico. Lo scooter gode poi di retromarcia, comando a distanza e presa USB per tenere carico lo smartphone.

Novità sostanziale di Ecooter E5 è il display LCD IPS da 7” a colori, con layout grafici di diverso tipo pensati per rispondere alle esigenze e ai gusti del suo target, quello dei più giovani. Sin dall’accensione, lo schermo fornisce le principali informazioni del veicolo, come la carica residua, la modalità di guida scelta, i km percorsi sia parziali che totali, e la connettività. Il menu si attiva e naviga con una manopola selettrice ispirata a quella di alcuni marchi auto, come Mazda e BWM, la quale si trova nella parte destra del cruscotto e permette di visualizzare velocemente tutti i dati principali.

Ecooter E3 in anteprima

Ad Eicma Italy2Volt ha mostrato in anteprima anche il nuovo Ecooter E3, evoluzione dell’E2 di cui riprende la compattezza e lo stile urbano. Debutterà nel 2023, e avrà due batterie da 2,2 kWh e potenza massima di 7 kW per una velocità di picco di 95 km/h.

